Bạn đọc

Người dân lưu ý khi lưu thông qua các tuyến đường trung tâm TP Đồng Nai trong ngày 17, 18-5

Minh Châu

(NLĐO) - UBND TP Đồng Nai vừa có thông báo về phương án cấm đường và phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra Lễ công bố thành lập TP Đồng Nai

Theo đó, ngày 18-5, UBND TP Đồng Nai sẽ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai tại Quảng trường phường Long Hưng.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ, UBND TP Đồng Nai tạm cấm lưu thông khu vực dưới chân cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu; đường Lê Văn Duyệt, đường Đặng Văn Trơn, đường Nguyễn Thành Phương, đường Hà Huy Giáp (đoạn từ Cầu Ghềnh đến Ngã tư Hà Huy Giáp - Võ Thị Sáu) trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 17-5 và từ 13 giờ đến 14 giờ 15 phút ngày 18-5.

Trong thời gian trên, giao thông được điều chỉnh như sau: Đối với khu vực Ngã tư Vũng Tàu, phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng từ TPHCM đi Đồng Nai di chuyển lên cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu. Đến vòng xoay Tam Hiệp, tiếp tục đi thẳng để đi hướng phường Hố Nai; rẽ phải vào đường Bùi Văn Hòa để đi Quốc lộ 51; rẽ trái vào đường Phạm Văn Thuận để vào trung tâm thành phố hoặc đến ngã tư Khu Công nghiệp Amata, rẽ trái vào đường Đồng Khởi để vào trung tâm thành phố.

Phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng từ TP Đồng Nai đi TPHCM di chuyển lên cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu.

Phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 51 hướng từ phường Long Thành đi TPHCM di chuyển xuống hầm chui cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu.

Đối với các tuyến đường còn lại, người dân có thể chọn lộ trình thay thế như sau, hướng từ phường Trấn Biên, Tam Hiệp đi phường Biên Hòa: Đi theo đường Nguyễn Ái Quốc - cầu Hóa An - phường Biên Hòa - TPHCM và ngược lại.

Hướng từ khu vực chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên) đi phường Tam Hiệp: Đi theo Ngã tư Võ Thị Sáu giao đường Hà Huy Giáp - đường Võ Thị Sáu - Phạm Văn Thuận.

Tạm cấm lưu thông vào các tuyến đường Hà Huy Giáp, 30/4 (đoạn từ Công viên Biên Hùng đến cây xăng Vườn Mit), Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ Cổng 1 đến đường Lưu Văn Viết), Phạm Văn Thuận (đoạn từ Ngã ba Máy Cưa đến cây xăng Vườn Mit) trong khoảng thời gian từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ ngày 17-5 và từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ ngày 18-5.

Trong thời gian trên, giao thông được điều chỉnh như sau: Hướng từ phường Trấn Biên, Tam Hiệp đi phường Biên Hòa đi theo đường Võ Thị Sáu - cầu Thống Nhất - cầu Bửu Hòa - đường Bùi Hữu Nghĩa.

Hướng từ phường Biên Hòa, khu vực chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên) đi phường Tam Hiệp: Đi theo đường Cách Mạng tháng Tám - Nguyễn Thành Phương - Võ Thị Sáu - Phạm Văn Thuận.

Người dân lưu ý khi lưu thông qua các tuyến đường trung tâm TP Đồng Nai - Ảnh 1.

Tạm cấm lưu thông khu vực dưới chân cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu trong một số khung giờ ở một số ngày

Tạm cấm lưu thông vào các tuyến đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ Cổng 1 đến đường Lưu Văn Viết), 30/4 (đoạn từ Công viên Biên Hùng đến cây xăng Vườn Mít), Phạm Văn Thuận (đoạn từ Ngã ba Máy Cưa đến cây xăng Vườn Mít), Hà Huy Giáp, Nguyễn Thành Phương, Đặng Văn Trơn, Lê Văn Duyệt, Khu vực dưới chân cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu, Hương lộ 2, Quốc lộ 51 (đoạn từ Ngã tư Vũng Tàu đến Ngã ba Bến Gỗ). Thời gian cấm từ 10 giờ 15 phút đến 10 giờ 45 phút ngày 17-5 và từ 18 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 18-5.

Trong thời gian trên, giao thông được điều chỉnh như sau: Đối với khu vực Ngã tư Vũng Tàu, phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng từ TPHCM đi Đồng Nai di chuyển lên cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu. Đến vòng xoay Tam Hiệp tiếp tục đi thẳng để đi hướng phường Hố Nai, rẽ phải vào đường Bùi Văn Hòa để đi Quốc lộ 51, rẽ trái vào đường Phạm Văn Thuận để vào trung tâm TP hoặc đến ngã tư Khu Công nghiệp Amata rẽ trái vào đường Đồng Khởi để vào trung tâm TP.

Phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng từ TP Đồng Nai đi TPHCM di chuyển lên cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu.

Phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 51 hướng từ phường Long Thành đi TPHCM: Khi đến cổng 11, các phương tiện đi vào đường Bùi Văn Hòa để ra Quốc lộ 1A, rẽ trái để đi TPHCM hoặc tiếp tục đi thẳng để vào trung tâm TP.

Đối với các tuyến đường còn lại người dân có thể chọn lộ trình thay thế sau: Hướng từ phường Trấn Biên, Tam Hiệp đi phường Biên Hòa đi theo Quốc lộ 1 lên cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu - đường Bùi Hữu Nghĩa và ngược lại.

Tạm cấm lưu thông vào các tuyến đường gồm Hương lộ 2, Quốc lộ 51 (đoạn từ Ngã ba Bến Gỗ đến Ngã tư Vũng Tàu), khu vực dưới chân cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu trong khoảng từ 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 17-5 và từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ ngày 18-5.

Trong thời gian trên, giao thông được điều chỉnh như sau: Đối với khu vực Ngã tư Vũng Tàu, phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng từ TPHCM đi TP Đồng Nai di chuyển lên cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu. Đến vòng xoay Tam Hiệp tiếp tục đi thẳng để đi hướng phường Hố Nai, rẽ phải vào đường Bùi Văn Hòa để đi Quốc lộ 51, rẽ trái vào đường Phạm Văn Thuận để vào trung tâm TP hoặc đến ngã tư Khu Công nghiệp Amata rẽ trái vào đường Đồng Khởi để vào trung tâm TP.

Phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng từ TP Đồng Nai đi TPHCM di chuyển lên cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu.

Phương tiện di chuyển từ đường Đặng Văn Trơn rẽ phải vào cầu Bửu Hòa, đi theo đường Bùi Hữu Nghĩa để đi TPHCM; rẽ vào đường Trần Quốc Toản để đi Quốc lộ 51.

Phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 51 theo hướng từ phường Long Thành đi TPHCM: Khi đến cổng 11, các phương tiện đi vào đường Bùi Văn Hòa để ra Quốc lộ 1A, rẽ trái để đi TPHCM hoặc tiếp tục đi thẳng để vào trung tâm TP.


TP Đồng Nai xây dựng dự án khu đô thị thông minh ven sông hơn 817.924 tỉ đồng

TP Đồng Nai xây dựng dự án khu đô thị thông minh ven sông hơn 817.924 tỉ đồng

(NLĐO)- Dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước có tổng diện tích hơn 1.900 ha, tổng vốn đầu tư hơn 817.924 tỉ đồng

Chính thức đặt tên Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh kết nối TP Đồng Nai với TPHCM

(NLĐO) - Danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh người có công xây dựng bộ máy quản lý hành chính ở phương Nam đã được TP Đồng Nai chọn đặt tên đường

Đô thị mới hơn 6.300 ha mà Đồng Nai vừa quy hoạch sẽ có những gì?

(NLĐO)-Quy mô đô thị mới hơn 6.300 ha thuộc một phần phường Long Thành, xã Phước Thái và xã Long Phước, TP Đồng Nai

