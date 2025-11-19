HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Người dân nộp nhiều tỉ đồng khi chuyển đất vườn sang đất ở, đại biểu Quốc hội nói gì?

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Chính phủ đề xuất tháo gỡ vướng mắc tính tiền sử dụng đất khi chuyển đất vườn sang đất ở.

Ngày 19-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Người dân nộp nhiều tỉ đồng khi chuyển đất vườn sang đất ở, đại biểu Quốc hội nói gì? - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường

Tham gia thảo luận tại tổ TP Hà Nội, đại biểu Hoàng Văn Cường quan tâm đến Điều 10 dự thảo nghị quyết với các quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Đáng chú ý là quy định về nộp tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn sang đất ở. Theo đó, trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1-7-2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì tính tiền sử dụng đất theo mức thu bằng: 30% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong hạn mức giao đất ở tại địa phương; 50% phần chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức nhưng không quá 1 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương; 100% phần chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức mà vượt quá 1 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương. Mức thu tiền sử dụng đất nêu trên chỉ được tính một lần cho một hộ gia đình, cá nhân (tính trên 1 thửa đất).

Đại biểu Hoàng Văn Cường đồng tình cao với các đề xuất nêu trên của cơ quan soạn thảo. Bởi theo ông, thực tế thời gian qua, người dân phải nộp tiền sử dụng đất lên tới nhiều tỉ đồng khi chuyển đổi đất vườn, ao, đất nông nghiệp liền thửa sang đất ở.

Theo đại biểu, nhu cầu về đất ở của người dân là chính đáng, nhưng mức đóng tiền sử dụng đất 100% số tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp, khiến nghĩa vụ tài chính của người dân tăng cao.

Do đó, đại biểu Cường cho rằng mức đóng 30% phần chênh lệch nếu phần đất chuyển đổi nằm trong hạn mức đất ở là phù hợp. Ông cũng đồng tình tỉ lệ % tiền sử dụng đất phải đóng tăng lên nếu diện tích đất chuyển đổi cao hơn hạn mức đất ở do UBND cấp tỉnh quy định.

Góp ý vào nội dung này, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn TP Hà Nội) đề nghị cân nhắc mức thu 30%, 50%, 100% mức chênh lệch tùy thuộc vào hạn mức đất chuyển đổi.

Theo vị đại biểu, việc quy định tỉ lệ phần trăm chênh lệch phức tạp có thể dẫn đến chênh lệch lớn số tiền phải nộp giữa các địa phương. Ví dụ 30% nhưng ở đô thị, nhất là đô thị lớn, có thể cao hơn mức 100% chênh lệch ở nông thôn.

Mặt khác, đại biểu Hà cho rằng quy định này có thể mâu thuẫn với Điều 121 của Luật Đất đai. Vì vậy, ông đề nghị nên quy định thống nhất một tỉ lệ để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn. Tuy nhiên, tỉ lệ này phải bảo đảm hợp lý, dễ thực hiện và sự công bằng giữa các địa phương.

Tin liên quan

TP HCM: Kiến nghị giảm tiền sử dụng đất tái định cư

TP HCM: Kiến nghị giảm tiền sử dụng đất tái định cư

(NLĐO) - Theo Hiệp hội bất động sản TP HCM, giảm mức thu tiền sử dụng đất nhằm bảo đảm có tình có lý đối với người tái định cư vì hạn chế năng lực tài chính

TP HCM: Thu tiền sử dụng đất hơn 60.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Hiện cơ quan thuế đang thực hiện thủ tục thu tiền sử dụng đất đối với 62 dự án với tổng số thu được phê duyệt là 60.084 tỉ đồng.

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất quá cao, ảnh hưởng tới sinh kế

(NLĐO)- Vừa qua, tại Hà Nội và TP HCM, nhiều hộ dân gặp khó khăn trong việc chuyển mục đích sử dụng đất.

