Người dân ở Đà Nẵng giao nộp con vật quý nặng 6,8 kg lạc trong vườn

Công an phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) vừa qua đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận và bàn giao một con rùa quý hiếm do người dân phát hiện để đưa về môi trường tự nhiên theo đúng quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng tiếp nhận con rùa quý để thả về tự nhiên

Trước đó, anh Nguyễn Quốc Hiệp (26 tuổi, trú khối phố Tân Mỹ, phường Điện Bàn) bất ngờ phát hiện một con rùa nặng gần 6,8 kg đi lạc vào vườn nhà. Qua quan sát và nhận thức được đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Hiệp đã chủ động liên hệ với cơ quan công an để trình báo và giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Điện Bàn đã phối hợp cùng Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị tiến hành kiểm tra, lập biên bản ghi nhận tình trạng.

Con rùa nặng gần 6,8 kg, thuộc loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt

Qua xác định, đây là cá thể Rùa Răng (còn gọi là Rùa Sen vàng, tên khoa học là Heosemys annandalii) - loài động vật thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Tại thời điểm tiếp nhận, con rùa quý này có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện để các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục tái hòa nhập môi trường tự nhiên.