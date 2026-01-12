Người dân ở Đà Nẵng giao nộp con vật quý nặng 6,8 kg lạc trong vườn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Người dân ở Đà Nẵng giao nộp con vật quý nặng 6,8 kg lạc trong vườn

Trần Thường

(NLĐO) – Bất ngờ phát hiện con rùa quý hiếm, nặng 6,8 kg trong vườn nhà, nam thanh niên ở TP Đà Nẵng lập tức trình báo cho cơ quan chức năng.

Công an phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) vừa qua đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận và bàn giao một con rùa quý hiếm do người dân phát hiện để đưa về môi trường tự nhiên theo đúng quy định pháp luật.

Người dân Đà Nẵng giao nộp rùa qúy hiếm nặng 6 , 8 kg cho cơ quan chức năng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp nhận con rùa quý để thả về tự nhiên

Trước đó, anh Nguyễn Quốc Hiệp (26 tuổi, trú khối phố Tân Mỹ, phường Điện Bàn) bất ngờ phát hiện một con rùa nặng gần 6,8 kg đi lạc vào vườn nhà. Qua quan sát và nhận thức được đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Hiệp đã chủ động liên hệ với cơ quan công an để trình báo và giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Điện Bàn đã phối hợp cùng Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị tiến hành kiểm tra, lập biên bản ghi nhận tình trạng.

Người dân Đà Nẵng giao nộp rùa qúy hiếm nặng 6 , 8 kg cho cơ quan chức năng - Ảnh 2.

Người dân Đà Nẵng giao nộp rùa qúy hiếm nặng 6 , 8 kg cho cơ quan chức năng - Ảnh 3.

Con rùa nặng gần 6,8 kg, thuộc loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt

Qua xác định, đây là cá thể Rùa Răng (còn gọi là Rùa Sen vàng, tên khoa học là Heosemys annandalii) - loài động vật thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Tại thời điểm tiếp nhận, con rùa quý này có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện để các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục tái hòa nhập môi trường tự nhiên.

Tin liên quan

CLIP: Xôn xao 4 con vật lạ trắng như tuyết trên đỉnh Ma Thiên Lãnh

CLIP: Xôn xao 4 con vật lạ trắng như tuyết trên đỉnh Ma Thiên Lãnh

(NLĐO)- Người dân tình cờ quay được đoạn video trên đỉnh Ma Thiên Lãnh và khẳng định 4 con vật lạ này là loài khỉ trắng quý hiếm

Gặp con vật lạ giữa rừng, ông lão không ngờ là loài quý hiếm cần bảo vệ

(NLĐO) - Phát hiện khỉ đuôi lợn quý hiếm bị thương khi đi làm rẫy, ông Hồ Văn Dương mang về chăm sóc rồi tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng để cứu hộ.

Nam thanh niên "đứng hình" khi bắt gặp con vật lạ bò qua đường

(NLĐO) - Người đàn ông ở Quảng Trị tưởng chỉ gặp trăn thường, ai ngờ đó là loài động vật quý hiếm thuộc danh mục bảo tồn đặc biệt.

Đà Nẵng động vật hoang dã nam thanh niên công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo