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Người dân ở Tây Ninh giao nộp con vật quý hiếm nặng 6,5 kg

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Người dân xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh tự nguyện giao nộp con kỳ đà hoa nặng 6,5 kg cho cơ quan chức năng để bảo tồn, bảo vệ động vật hoang dã.

Ngày 4-6, Hạt Kiểm lâm Khu vực IV (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa tiếp nhận một con kỳ đà hoa do chính quyền địa phương và người dân xã Hậu Thạnh bàn giao để chăm sóc, xử lý theo quy định.

Một người dân ở Tây Ninh giao nộp kỳ đà hoa nặng 6,5kg - Ảnh 1.

Con kỳ đà hoa nặng khoảng 6,5 kg được người dân phát hiện phía sau nhà tại xã Hậu Thạnh. Ảnh: Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 1-6, anh Nguyễn Văn Thành Tài, ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hậu Thạnh, phát hiện một con kỳ đà hoa xuất hiện phía sau nhà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh đã chủ động trình báo và giao nộp cho Công an xã Hậu Thạnh.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hậu Thạnh phối hợp Phòng Kinh tế UBND xã hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời bàn giao con động vật cho Hạt Kiểm lâm Khu vực IV quản lý.

Theo cơ quan chức năng, con kỳ đà hoa có trọng lượng khoảng 6,5 kg, thuộc loài kỳ đà hoa (tên khoa học Varanus salvator), nằm trong Nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Một người dân ở Tây Ninh giao nộp kỳ đà hoa nặng 6,5kg - Ảnh 2.

Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận con kỳ đà hoa để chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi xử lý theo quy định. Ảnh: Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh

Lực lượng kiểm lâm đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận, theo dõi và chăm sóc nhằm đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt nhất cho con động vật trước khi thực hiện các bước xử lý tiếp theo theo quy định.

Đại diện Công an xã Hậu Thạnh đánh giá việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã thể hiện ý thức trách nhiệm trong công tác bảo tồn thiên nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và xây dựng môi trường sống xanh, an toàn, bền vững.

Theo Hạt Kiểm lâm Khu vực IV, nhiều loài động vật hoang dã hiện đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng do tình trạng săn bắt, vận chuyển và mua bán trái phép. Vì vậy, khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư hoặc phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, bảo vệ và thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

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