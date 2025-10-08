HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người đàn ông bị lừa toàn bộ số tiền nghỉ hưu trước tuổi được hưởng theo chế độ 178

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Làm theo thao tác của "cán bộ" bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa toàn bộ số tiền hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ 178.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào những người sắp nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Người đàn ông Bắc Ninh bị lừa toàn bộ tiền do lừa đảo bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.

Công an Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Trước đó, khoảng 18 giờ 35 phút ngày 11-9, ông Th. (trú tại Bắc Ninh) nhận được cuộc gọi từ số 0823.834.284. Người gọi tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, nói đang hướng dẫn ông làm thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thanh toán tiền lương hưu. Đối tượng đề nghị ông kết bạn qua Zalo với tài khoản có tên hiển thị "Mạnh Hải" để được "hỗ trợ trực tuyến".

Sau khi kết nối, "Mạnh Hải" hướng dẫn ông T. đăng nhập ứng dụng VNeID và VssID trên điện thoại, rồi gửi hình ảnh giả mạo có tiêu đề "Bảo hiểm điện tử", trong đó gắn mã QR và logo Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu ông sử dụng một điện thoại khác gọi video qua Zalo để được "hướng dẫn thao tác nhận lương hưu qua ngân hàng".

"Mạnh Hải" sau đó nói sẽ có "Trưởng phòng" gọi điện tiếp để hoàn tất hồ sơ. Ngay sau đó, một đối tượng khác dùng số 0813.577.496, tên hiển thị "Trần Phú Sơn", tiếp tục liên hệ qua Zalo. Đối tượng này yêu cầu ông Th. chuyển toàn bộ tiền trong các tài khoản ngân hàng của mình vào một tài khoản cố định để "xác minh và hoàn tất hồ sơ hưởng chế độ". Cùng với đó, "Sơn" gọi video hướng dẫn ông thao tác chuyển tiền trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng.

Tin tưởng là thủ tục thật, ông Th. làm theo hướng dẫn. Sau đó, ông phát hiện toàn bộ số tiền trong các tài khoản của mình đã bị chuyển sang tài khoản khác không rõ nguyên nhân. Đây là toàn bộ khoản tiền Nhà nước hỗ trợ ông nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ 178.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an điều tra, truy vết đối tượng.

Theo cơ quan Công an, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, có tính chất tinh vi, được các đối tượng tính toán kỹ lưỡng hướng đến đối tượng nghỉ hưu được hưởng hỗ trợ một khoản tiền nhất định. Bọn tội phạm giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, nhất là Bảo hiểm xã hội, để gọi điện, kết bạn qua Zalo. Chúng gửi hình ảnh giả mạo có logo, mã QR, văn bản, con dấu nhằm tạo lòng tin; hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào các ứng dụng VNeID, VssID và tài khoản ngân hàng trực tuyến, rồi lợi dụng việc chia sẻ màn hình hoặc nhập mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Để phòng tránh, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, Zalo hay mạng xã hội; không quét mã QR, không bấm vào đường link hoặc tải ứng dụng được gửi qua tin nhắn từ người lạ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan Công an, ngân hàng hay Kho bạc Nhà nước không bao giờ hướng dẫn làm thủ tục hay yêu cầu người dân chuyển tiền "xác minh" vào tài khoản cá nhân.

Khi nhận được các cuộc gọi nghi vấn, người dân cần chủ động ngắt máy, không làm theo hướng dẫn, đồng thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.

Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo trong thời gian tới, các đối tượng lừa đảo có thể tiếp tục mở rộng chiêu thức, giả danh thêm cán bộ thuế, kho bạc, ngân hàng chính sách hoặc cơ quan chi trả trợ cấp để chiếm đoạt tiền của người dân. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, cảnh giác và chủ động xác minh thông tin là hết sức cần thiết.

Tin liên quan

Bắt nhóm đối tượng Livestream bán đá quý lừa đảo hàng tỉ đồng

Bắt nhóm đối tượng Livestream bán đá quý lừa đảo hàng tỉ đồng

(NLĐO)- Livestream kêu gọi đầu tư góp vốn, mua đá thô để tìm đá quý, một nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người hàng tỉ đồng

Công an TP HCM khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group

(NLĐO) - Công an TP HCM xác định dàn lãnh đạo Sam Group đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16,3 tỉ đồng của nhiều khách hàng

Công an Đồng Nai bắt giữ đối tượng lừa đảo khoảng 500 người

(NLĐO) - Bước đầu, Tới thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 người với số tiền trên 1 tỉ đồng

lừa đảo bảo hiểm nghỉ hưu chế độ 178
