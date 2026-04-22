HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người đàn ông bóp cổ bạn gái rồi đặt hoa hồng lên thi thể

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông bóp cổ bạn gái trong phòng trọ rồi bỏ trốn, sau đó ra cơ quan công an đầu thú.

Ngày 22-4, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Bảo Anh (27 tuổi, quê An Giang) tù chung thân về tội "Giết người".

Án mạng Ghen tuông: Người đàn ông bóp cổ bạn gái rồi tự thú tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Sát hại bạn gái trong cơn ghen, bị cáo lãnh án chung thân. Ảnh: A.H

Theo cáo trạng, Bảo Anh không biết chữ, đã có vợ và 3 con nhưng bỏ gia đình, thuê phòng trọ sống chung với chị L.T.K.N. tại Đồng Nai từ tháng 8-2024.

Sau khoảng 4 tháng chung sống, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Chị N. sau đó rời đi, về ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa (Tây Ninh) làm công nhân, còn Bảo Anh trở về An Giang.

Đến đầu tháng 10-2025, hai người nối lại liên lạc qua mạng xã hội. Bảo Anh tìm đến phòng trọ của chị N. và ở chung khoảng 10 ngày thì tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát rồi rời đi.

Không có việc làm, Bảo Anh lang thang tìm việc, nhiều lần ngủ tại các quán ven đường nơi chị N. thường đi qua. Ngày 29-10-2025, thấy Bảo Anh bị ướt mưa, chị N. gọi về phòng trọ cho nghỉ.

Tối 30-10-2025, trong lúc chị N. tham gia ăn uống cùng dãy trọ rồi về phòng nằm nghỉ trên võng, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Do ghen tuông, cho rằng chị N. có quan hệ tình cảm với người khác, Bảo Anh đã dùng tay bóp cổ nạn nhân đến tử vong. Sau khi gây án, bị cáo đặt một bó hoa hồng lên người nạn nhân rồi nằm ngủ cạnh thi thể.

Sáng hôm sau, Bảo Anh từng có ý định tự tử nhưng không thực hiện, sau đó thuê xe về An Giang. Khi về nhà, bị cáo kể lại sự việc với mẹ ruột và được gia đình vận động ra cơ quan công an đầu thú.

Thực hư thông tin bé trai 12 tuổi bị đánh chết vì mượn 100.000 đồng ở Tây Ninh

Thực hư thông tin bé trai 12 tuổi bị đánh chết vì mượn 100.000 đồng ở Tây Ninh

(NLĐO)- Clip hai thiếu niên đánh bé trai 12 tuổi lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao; công an xác nhận nạn nhân chỉ bị thương, không tử vong

Chân dung 2 nghi phạm gây ra vụ trọng án ở Tây Ninh

(NLĐO)- Sau khi đâm gục người đàn ông gần cổng KCN Phước Đông (tỉnh Tây Ninh) do mâu thuẫn, hai nghi phạm đã đến cơ quan công an đầu thú

Vụ người đàn ông bị đâm gục gần cổng KCN ở tỉnh Tây Ninh: Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân

(NLĐO)- Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ công nhân 38 tuổi bị đâm tử vong gần cổng KCN Phước Đông, để lại vợ và con nhỏ 3 tuổi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo