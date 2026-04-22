Thực hư thông tin bé trai 12 tuổi bị đánh chết vì mượn 100.000 đồng ở Tây Ninh

Ngày 22-4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh thiếu niên được cho là học sinh lớp 8, lớp 9 đánh một bé trai khoảng 12 tuổi. Clip được cho là xảy ra tại xã Lộc Ninh (tỉnh Tây Ninh).

Clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai thanh thiếu niên đánh bé trai 12 tuổi, gây xôn xao dư luận.

Theo một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nạn nhân được cho là đã tử vong do bị đánh, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn mượn 100.000 đồng nhưng không trả, gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động cùng ngày, lãnh đạo Công an xã Lộc Ninh xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc một bé trai tên K. (khoảng 12 tuổi) bị hai thanh thiếu niên hành hung.

Theo lãnh đạo này, bé K. chỉ bị thương ở vùng đầu và đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng bé K. bị đánh tử vong là không đúng sự thật.

Hiện Công an xã Lộc Ninh đang làm việc với hai thanh thiếu niên liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.