Thời sự Xã hội

Lâm Đồng: Người phụ nữ mất tích sau khi vào quán cà phê bên thác Voi

Nhất Đăng

(NLĐO) - Người phụ nữ mất tích ở khu vực thác Voi sau khi vào quán cà phê. Camera ghi lại hình ảnh cuối cùng về người này.

Ngày 15-10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Nam Ban Lâm Hà tìm kiếm người phụ nữ mất tích ở khu vực thác Voi.

Lâm Đồng: Tìm kiếm Người phụ nữ mất tích bên thác Voi sau khi vào quán cà phê - Ảnh 1.

Thác Voi thời điểm còn hoạt động du lịch.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14-10, bà P.T.N.N. (40 tuổi, ngụ xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng) đến quán cà phê cạnh thác Voi. Một lúc sau, nhân viên quán cà phê thấy vật dụng để lại nhưng không thấy vị khách nữ đâu.



Nghi có chuyện bất thường, nhân viên quán kiểm tra camera an ninh thì thấy vị khách di chuyển xuống gần khu vực thác Voi nhưng không thấy trở lại nên báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng xã Nam Ban Lâm Hà cùng các đơn vị liên quan triển khai lực lượng tìm kiếm. Đến chiều nay (15-10), lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy bà N.

Lâm Đồng: Tìm kiếm Người phụ nữ mất tích bên thác Voi sau khi vào quán cà phê - Ảnh 3.

Khu vực Thác Voi. Ảnh: Google Map

Thác Voi hay có tên là thác Liêng Rơwoa, thuộc xã Nam Ban Lâm Hà, Lâm Đồng, nằm trên dòng sông Cam Ly, có chiều rộng lớn nhất khoảng 40 m, chiều cao hơn 30 m. Năm 2001 thác Voi đã được công nhận là di tích - thắng cảnh quốc gia.

Trước đây, thác Voi được khai thác vào mục đích du lịch nhưng đã tạm dừng và chưa xác định thời điểm nào hoạt động trở lại.


Tin liên quan

Thanh tra Lâm Đồng điểm tên dự án khu dân cư A3 kéo dài hơn 15 năm

Thanh tra Lâm Đồng điểm tên dự án khu dân cư A3 kéo dài hơn 15 năm

(NLĐO) – Thanh tra Lâm Đồng xác định hàng loạt bất cập trong giải phóng mặt bằng và quản lý đất khiến dự án khu dân cư A3 rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài

Lâm Đồng trao giấy chứng nhận đầu tư 9 dự án, tổng vốn 35.000 tỉ đồng

(NLĐO) - UBND tỉnh Lâm Đồng trao giấy chứng nhận đầu tư 9 dự án cho 9 doanh nghiệp với trên 35.000 tỉ đồng, diện tích hơn 2.300 ha.

Lâm Đồng hỗ trợ 11 tỉnh phía Bắc 26 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

(NLĐO) - Lâm Đồng sẽ hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 5 tỉ đồng, tỉnh Tuyên Quang 3 tỉ đồng, các địa phương còn lại mỗi tỉnh 2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ

Lâm Đồng Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi mất tích xã Nam Ban Lâm Hà
