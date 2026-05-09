Điều tra vụ một thiếu niên bị tấn công và tử vong tại quán cà phê

Chiều 9-5, lãnh đạo UBND xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ thiếu niên 17 tuổi bị tấn công tử vong tại quán cà phê.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-5, một nhóm người mang theo hung khí bất ngờ xông vào một quán cà phê trên địa bàn xã Tân Lộc rồi tấn công 4 thanh, thiếu niên đang ngồi bên trong.

Vụ tấn công đã khiến 1 người gục tại chỗ; 3 người còn lại bỏ chạy thoát thân. Người tử vong được xác định là L.H.M. (17 tuổi; ngụ xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Sau quá trình truy xét, Công an tỉnh Cà Mau đã mời 11 người liên quan đến làm việc và bước đầu xác định 4 nghi phạm trực tiếp tham gia đánh, chém M. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do xuất phát từ mâu thuẫn.