Người đàn ông Indonesia sang Việt Nam mổ ung thư đại trực tràng

Nam bệnh nhân (67 tuổi, quốc tịch Indonesia) xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng và gần như không thể ăn uống trong nhiều ngày. Sau khi thăm khám tại Indonesia, người bệnh được chẩn đoán ung thư đại tràng kèm biến chứng tắc ruột và cần phẫu thuật sớm.

Điều đặc biệt là bác sĩ điều trị cho người bệnh tại Indonesia từng đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM học tập về phẫu thuật ung thư đại trực tràng.

Trước đó, chính bác sĩ này cũng từng điều trị ung thư đại trực tràng tại bệnh viện và có kết quả tốt. Từ trải nghiệm chuyên môn và sự tin tưởng vào chất lượng điều trị, bác sĩ này đã giới thiệu người bệnh sang Việt Nam.

PGS-TS-BS Nguyễn Hữu Thịnh cùng ê-kíp phẫu thuật trong một ca mổ nội soi điều trị bệnh lý đại trực tràng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Khi nhập viện, người bệnh được thăm khám và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy khối u ở đại tràng lên gây tắc ruột, làm cản trở hoàn toàn sự lưu thông của đường tiêu hóa.

Sau hội chẩn chuyên môn, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật cắt đại tràng phải theo kỹ thuật cắt toàn bộ mạc treo đại tràng (Complete Mesocolic Excision, gọi tắt là CME). Đây là phương pháp phẫu thuật hiện đại trong điều trị ung thư đại tràng, giúp cắt trọn khối u cùng phần mạc treo tương ứng và nạo hạch đầy đủ, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.

Trong quá trình phẫu thuật, sau khi cắt bỏ đoạn ruột chứa khối u và nạo hạch, các bác sĩ tái lập lưu thông tiêu hóa bằng máy khâu nối tự động, giúp người bệnh không phải mở hậu môn nhân tạo.

Song song với phẫu thuật, bệnh viện cũng áp dụng chương trình phục hồi sớm sau mổ ERAS nhằm giảm đau, hỗ trợ vận động sớm và rút ngắn thời gian hồi phục. Vật lý trị liệu sau mổ cũng được triển khai để cải thiện chức năng hô hấp, tiêu hóa và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Sau phẫu thuật, tình trạng tắc ruột được giải quyết hoàn toàn. Người bệnh hồi phục tốt, có thể ăn uống trở lại và chức năng tiêu hóa dần ổn định.

Theo đánh giá của các bác sĩ, người bệnh được chẩn đoán ung thư đại tràng lên giai đoạn II kèm biến chứng tắc ruột.

Với phẫu thuật triệt căn đúng nguyên tắc và điều trị hỗ trợ phù hợp sau mổ, tiên lượng sống còn sau 5 năm ở giai đoạn này tương đối khả quan.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Hữu Thịnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, điều trị ung thư đại tràng hiện nay đã có nhiều tiến bộ, ngày càng tiệm cận với y học hiện đại trên thế giới.

Bên cạnh các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến và điều trị đa mô thức, xu hướng hiện nay là cá thể hóa điều trị cho từng người bệnh. Thông qua các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ có thể đánh giá đặc điểm sinh học của khối u để lựa chọn phác đồ phù hợp, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị đáng kể.