Người đàn ông mất tích bí ẩn khi đi chăn bò ở Quảng Trị

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất liên lạc

Sáng 7-11, Công an xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một người đàn ông được báo mất tích khi đi chăn bò trên địa bàn.

Theo trình báo của bà Lê Thị Hoa (SN 1975, trú tại tổ dân phố Thắng Lợi, xã Nam Trạch), khoảng 13 giờ ngày 6-11, chồng bà là ông L.V.T. (SN 1968) dắt bò đi thả ở khu vực lô cao su Bến Cát (thuộc tổ dân phố Xung Kích, xã Nam Trạch).

Đến 18 giờ cùng ngày, không thấy ông T. trở về, gia đình đã chia nhau đi tìm và phát hiện áo quần, dép, điện thoại, đồng hồ và mũ của ông để lại trên bờ gần khu vực chăn bò. Tuy nhiên, ông T. không có mặt tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nam Trạch đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm quanh khu vực lô cao su, đồng thời mở rộng phạm vi tìm dọc các tuyến kênh, suối lân cận.

Đến sáng 7-11, tung tích của ông L.V.T. vẫn chưa được tìm thấy. Công an xã đang tiếp tục huy động lực lượng, hỗ trợ để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.