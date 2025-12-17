HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người đàn ông "mượn" thông tin về Hằng Du Mục để câu like

Tr.Đức

(NLĐO)- Thông tin của anh N.H.B. có dấu hiệu bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc sự thật, dùng tiêu đề gây chú ý, để định hướng xấu đến dư luận

Ngày 16-12, Công an xã Bắc Đông Quan (tỉnh Hưng Yên) cho biết cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với anh N.H.B. (SN 1989), đã có hành vi đăng tải thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến dư luận.

Người đàn ông Hưng Yên bị xử lý vì bịa đặt thông tin về Hằng Du Mục - Ảnh 1.

Công an xã Bắc Đông Quan làm việc với anh N.H.B.

Trước đó, ngày 20-11, anh N.H.B. đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân là N.H.B., đăng tải thông tin có nội dung "Mình đánh bài truy tố nọ kia, 150 củ mới xuôi, ae thì đi trại. Đâu đó đâu đấy đánh bạc phạt 5 7 củ rồi thả. Nghĩ nó chối. Bất công thế này lần sau khênh đi đánh bài cũng không đi nữa. Hằng du mục lừa đảo khách hàng 12 tỷ thì 2 năm tù, dân lừa đảo 2, 3 củ thì 8 năm. Chối thật!".

Nhận thấy bài viết có dấu hiệu bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc sự thật, dùng tiêu đề gây chú ý, để định hướng xấu ảnh hưởng đến dư luận, ngày 15-12, Công an xã Bắc Đông Quang làm việc với anh N.H.B..

Sau khi được phổ biến các văn bản quy định về an ninh mạng, anh B. đã nhận thức được hành vi đăng tải thông tin của mình là vi phạm quy định của pháp luật, thông tin đăng tải chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận. Anh B. đã tự nguyện gỡ bỏ thông tin đăng, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Tin liên quan

Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục phải trả giá đắt

Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục phải trả giá đắt

Để tăng doanh thu, các bị cáo đã xây dựng kịch bản gian dối về nguồn gốc và công nghệ, quay video tại vùng nguyên liệu thuê để lừa dối người tiêu dùng

CLIP: Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlog và Hằng Du mục trong phòng xử

(NLĐ)- Sáng nay Hoa hậu Thùy Tiên cùng hai KOL Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị xét xử sau 6 tháng bị bắt vì lừa dối khách hàng khi bán kẹo rau củ Kera.

Đưa vụ án liên quan Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục vào báo cáo gửi Quốc hội

(NLĐO)- Báo cáo của Viện trưởng VKSND Tối cao cho biết cơ quan tố tụng đã khởi tố các vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm, lừa dối khách hàng.

mạng xã hội câu like bịa đặt Hằng Du mục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo