Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục phải trả giá đắt

Quảng cáo "thổi phồng" công dụng kẹo Kera để thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị tuyên phạt tù về tội "Lừa dối khách hàng"

Ngày 19-11, TAND TP HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Bài học đắt giá

HĐXX tuyên phạt Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc) 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT) 3 năm tù. Nhóm các bị cáo là người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL) gồm: Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - cựu Chủ tịch HĐQT), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng lãnh mức án 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng". Ngoài án phạt tù, các bị cáo bị phạt bổ sung 50 triệu đồng/người.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận sai sót trong việc cung cấp thông tin sản phẩm kẹo Kera nhưng cho rằng nguyên nhân do thiếu kiểm tra, giám sát chứ không cố ý lừa dối khách hàng.

Trước cáo buộc tăng tỉ lệ góp vốn dự án lên 30% để hưởng lợi từ doanh thu "livestream đặt hàng trước", bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã phủ nhận. Trình bày trước HĐXX, Thùy Tiên bày tỏ sự hối hận và bất ngờ khi nhận kết quả giám định chất lượng sản phẩm. Bị cáo nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân và coi đây là bài học đắt giá cho mọi người, đồng thời khẳng định nếu biết trước chất lượng thực tế sẽ không bao giờ thực hiện dự án.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Ý LINH

Cũng tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong việc xác thực thông tin trước khi quay video quảng bá, dù bản thân là cổ đông. Thái Hằng khai nhận đã thu hơn 178 triệu đồng tiền hoa hồng tiếp thị liên kết qua các buổi livestream; khoản này cũng được chia cho Thùy Tiên và Quang Linh.

Phân trần về hành vi của mình, Thái Hằng cho biết bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một KOL. Bị cáo khẳng định không bao giờ dùng uy tín cá nhân để đánh đổi và sẽ không tham gia quảng bá nếu biết sự thật về sản phẩm.

Đối với các bị cáo còn lại, nguyên nhân phạm tội chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan và tin tưởng lẫn nhau. Lê Tuấn Linh khai do thiếu kiến thức an toàn thực phẩm nên giao phó việc sản xuất cho Lê Thành Công. Trong khi đó, Lê Thành Công lại khai do tin tưởng Nguyễn Phong (Chủ tịch Công ty Asia) nên bỏ qua khâu kiểm tra quy trình.

Đại diện VKSND TP HCM nhận định dù là chủ thương hiệu nhưng các bị cáo chỉ chú trọng quảng bá hình ảnh mà bỏ ngỏ chất lượng. Đáng chú ý, các bị cáo quảng cáo kẹo Kera làm từ "vườn nguyên liệu đạt chuẩn" dù biết rõ đơn vị sản xuất không đủ điều kiện.

Cơ quan công tố nhấn mạnh vụ việc phản ánh thực trạng người nổi tiếng, KOL quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội nhưng thiếu kiểm chứng. Do đó, VKS đề nghị mức án nghiêm khắc để vừa trừng trị vừa răn đe chung.

Lừa dối người tiêu dùng, thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng

Theo nhận định của HĐXX, sản phẩm SuperGreens Gummies (thường gọi là kẹo Kera) do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt tự công bố ngày 17-11-2024 và thuê Công ty Asia gia công sản xuất. Là chủ sở hữu, Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, công dụng cũng như hoạt động quảng bá sản phẩm.

Bản án chỉ rõ, quá trình sản xuất đã bị buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát. Nghiêm trọng hơn, dù biết Công ty Asia không có vùng nguyên liệu chuẩn VietGAP và hàm lượng chất xơ trong kẹo chỉ đạt 0,935% (không đủ tác dụng bổ sung), các bị cáo vẫn công bố thông tin sai lệch. Sản phẩm được quảng cáo chứa 10 loại bột rau củ quả, chiếm 28,13% thành phần mà không có cơ sở khoa học chứng minh.

Để tăng doanh thu, các bị cáo đã xây dựng kịch bản gian dối về nguồn gốc và công nghệ, quay video tại vùng nguyên liệu thuê để lừa dối người tiêu dùng. Những thông tin này được lan truyền rộng rãi trên TikTok và Facebook qua các buổi livestream của người nổi tiếng, gồm: Nguyễn Thị Thái Hằng (5 lần), Phạm Quang Linh (6 lần) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (3 lần).

Hậu quả, từ ngày 12-12-2024 đến 14-3-2025, đã có 56.385 khách hàng đặt mua tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera (tương ứng 67.539 đơn hàng). Tổng doanh thu đạt trên 17 tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính sau khi trừ chi phí là hơn 12,4 tỉ đồng.

Về vai trò cá nhân, Lê Tuấn Linh chịu trách nhiệm ký công bố sản phẩm và chỉ đạo kịch bản; Lê Thành Công lên ý tưởng và thuê tư vấn; các cá nhân Thùy Tiên, Thái Hằng, Quang Linh tham gia livestream bán hàng. Riêng Thùy Tiên còn giữ vai trò đại diện hình ảnh trong hoạt động thiện nguyện.

Về trách nhiệm dân sự, Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt buộc phải bồi thường cho khách hàng. Cơ quan điều tra xác định 22 khách hàng tại TP HCM mua 107 hộp (trị giá 16 triệu đồng) cần được hoàn trả; 6 khách hàng khác đã được hoàn tiền trước đó. Hơn 56.000 khách hàng còn lại sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự riêng nếu có yêu cầu.

Về biện pháp tư pháp, các bị cáo phải nộp lại toàn bộ 12,464 tỉ đồng thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước. Hiện gia đình các bị cáo đã nộp khắc phục 9,775 tỉ đồng.

Bịt kẽ hở thực phẩm chức năng núp bóng HĐXX kiến nghị rà soát Luật An toàn thực phẩm 2010 và Nghị định 15/2018 để lấp sơ hở pháp lý, trọng tâm là chấn chỉnh cơ chế "tự công bố" và kiểm soát chất lượng trước khi lưu thông. Đặc biệt, cần siết chặt quản lý thực phẩm chức năng, ngăn chặn triệt để việc doanh nghiệp núp bóng thực phẩm bổ sung để né quy định nhưng lại quảng cáo như thuốc chữa bệnh.



