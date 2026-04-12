Người đàn ông ở Cà Mau lên mạng bịa chuyện sau khi chia tay bạn gái

Ngày 12-4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.Q.L.

Công an ở Cà Mau triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ông L. có mối quan hệ tình cảm với bà B.C.T. Sau khi 2 người chấm dứt mối quan hệ, ông L. xảy ra mâu thuẫn với chồng cũ của bà T. là N.V.B.

Lúc này, ông L. đã tạo tài khoản Zalo ảo rồi đăng tải nhiều hình ảnh và thông tin sai sự thật về việc ông B. mượn tiền của bà T. nhưng không trả. Qua đó, làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của ông B.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; không vì mâu thuẫn cá nhân mà đăng tải, phát tán thông tin thất thiệt, xúc phạm người khác.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm trên không gian mạng, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất.