Pháp luật

Người đàn ông ở Tây Ninh nhặt được balô chứa nhiều vàng, tiền

Hải Đường

(NLĐO) - Nhận lại tài sản gồm tiền và nhiều vàng, ông P.T.H. tỏ lòng biết ơn người đã nhặt được và lực lượng công an ở Tây Ninh

Ngày 4-5, Công an xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trao trả lại toàn bộ tài sản là tiền, vàng và giấy tờ tùy thân cho ông P.T.H. (SN 1962; ngụ xã Tuyên Bình) – người đánh rơi balô trên Tỉnh lộ 831.

- Ảnh 1.

Lực lượng Công an xã Tuyên Bình đã trao trả lại tài sản cho người bị đánh rơi

Trước đó, trên đường đi làm về qua khu vực ấp Rạch Mây ở xã Tuyên Bình, ông Trịnh Văn Dị (ngụ ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình) bất ngờ phát hiện một chiếc balô nằm ven đường.

Kiểm tra bên trong, ông Dị phát hiện có các loại giấy tờ mang tên P.T.H., gần 5 triệu đồng cùng nhiều nữ trang bằng vàng gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn, bông tai...

Ngay lập tức, ông Dị đã mang toàn bộ số tài sản trên đến trụ sở Công an xã Tuyên Bình để trình báo, nhờ lực lượng chức năng tìm chủ nhân.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh và liên hệ được với ông H. để làm thủ tục bàn giao.

"Tôi vô cùng xúc động và biết ơn. Trong lúc hoang mang vì mất số tài sản lớn cùng giấy tờ quan trọng, tôi không nghĩ mình có thể nhận lại đầy đủ và nguyên vẹn như vậy. Cảm ơn anh Dị và các anh công an rất nhiều" - ông H. chia sẻ khi nhận lại tài sản.

