Thời sự

Nhặt được hơn 56 triệu đồng, con dâu cùng mẹ chồng nhờ công an tìm người trả lại

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Nhặt được hơn 56 triệu đồng, bà Mai Thị Năm cùng mẹ chồng ở Hà Tĩnh, đã đưa tới Công an xã Cổ Đạm để nhờ tìm người trả lại.

Chiều 6-4, tin từ Công an xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này phối hợp với 2 người dân tiến hành trao lại số tiền hơn 56 triệu đồng cho người đánh rơi.

Nhặt được hơn 56 triệu đồng, con dâu cùng mẹ chồng liền nhờ công an tìm người trả lại - Ảnh 1.

Đại diện Công an xã Cổ Đạm phối hợp với bà Năm và cụ Chắt trao trả lại hơn 56 triệu đồng cho chị T. (áo trắng).

Trước đó, vào trưa ngày 5-4, bà Mai Thị Năm (SN 1976) chở theo mẹ chồng là cụ Dương Thị Chắt (SN 1947), cùng ngụ thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, di chuyển trên tuyến đường gần Trường THPT Nghi Xuân (xã Cổ Đạm) thì bất ngờ thấy và nhặt được chiếc túi xách ai đó đánh rơi.

Sau khi tiến hành kiểm tra bên trong túi, hai mẹ con phát hiện số tiền 56,3 triệu đồng cùng một số giấy tờ có liên quan.

Ngay sau đó, bà Năm và cụ Chắt đã mang toàn bộ tài sản đến trình báo, giao nộp cho Công an xã Cổ Đạm nhờ xác minh, tìm chủ sở hữu để trả lại.

Tiến hành rà soát, Công an xã Cổ Đạm nhanh chóng xác định được số tài sản trên là của chị Nguyễn Thị T. (SN 1980, ngụ xã Cổ Đạm) nên đã tiến hành hỗ trợ hai trao, nhận lại số tài sản trên.

Một lãnh đạo Công an xã Cổ Đạm cho hay hành động trên của bà Năm và cụ Chắt là rất đáng trân quý, từ đây lan tỏa lối sống cao đẹp trong cộng đồng.

Nhặt được 74 triệu đồng, nhân viên tiếp thị tìm người trả lại

Nhặt được 74 triệu đồng, nhân viên tiếp thị tìm người trả lại

(NLĐO) – Nhặt được số tiền lớn cùng giấy tờ tuỳ thân, một nhân viên tiếp thị ở Gia Lai đã trình báo công an để tìm người đánh rơi, trả lại đầy đủ tài sản.

Bất ngờ nhận 1,3 tỉ đồng, người phụ nữ nhờ công an tìm người trả lại

(NLĐO) - Nhận được 1,3 tỉ đồng do người lạ chuyển nhầm, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã nhanh chóng đến trình báo công an nhờ tìm người trả lại.

Nhặt được ví hơn 9 triệu đồng, 2 học sinh ở Gia Lai trả lại người đánh rơi

(NLĐO) - Nhặt được chiếc ví, hai học sinh tiểu học ở xã Ia Pa (Gia Lai) đã nhanh chóng báo thầy cô.

