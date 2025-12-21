HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Người đàn ông ở TPHCM nhặt được chiếc ví chứa vàng

Anh Vũ

(NLĐO) - Nhận được chiếc ví bị đánh rơi, ông Trần Châu Bình đã đến Công an phường Tân Bình trình báo.

Ngày 21-12, Công an phường Tân Bình, TPHCM cho biết vừa trao trả lại tài sản cho một người phụ nữ.

Nhặt được ví chứa vàng ở TPHCM, người đàn ông đem tới trụ sở công an - Ảnh 1.

Ông Trần Châu Bình và Công an phường Tân Bình trả tài sản cho bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Trước đó, 2 giờ sáng 21-12, ông Trần Châu Bình, 47 tuổi đến Công an phường Tân Bình cho biết nhặt được chiếc ví có 894.000 đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm 70 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ, trang sức giá trị.

Công an phường Tân Bình nhanh chóng xác minh và trao trả lại cho người đánh rơi là chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 47 tuổi, quê TP Cần Thơ.

Nhận lại tài sản, chị Hạnh xúc động cảm ơn anh Bình và lực lượng công an vì hành động đẹp, nghĩa tình và đầy trách nhiệm.

Vào ngày 18-12, Công an phường Bình Lợi Trung cũng trao trả chiếc điện thoại bị đánh rơi cho ông Đỗ Minh Thanh, 58 tuổi.

Nhặt được ví chứa vàng ở TPHCM, người đàn ông đem tới trụ sở công an - Ảnh 2.

Chiếc ví có tiền mặt, vàng, sổ tiết kiệm của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Theo đó, tổ tuần tra Công an phường Bình Lợi Trung phát hiện ra 1 chiếc điện thoại đánh rơi trên tuyến đường thuộc địa bàn. Công an phường đã nhanh chóng xác minh, tìm chủ sở hữu tài sản là anh Thanh.

Nhặt được ví chứa vàng ở TPHCM, người đàn ông đem tới trụ sở công an - Ảnh 3.

Công an phường Bình Lợi Trung trả lại điện thoại cho ông Đỗ Minh Thanh.


