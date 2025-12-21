HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Ra nhậu để "chia sẻ chuyện buồn với bạn", người đàn ông bị phạt 9 triệu đồng

Anh Vũ

(NLĐO) - Tối 20-12, Đội CSGT Hàng Xanh đã phát hiện người đàn ông vi phạm nồng độ cồn kịch khung sau khi nhậu "tâm sự" với bạn.

Tối 20-12, tổ công tác Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Ra nhậu để chia sẻ chuyện buồn với bạn thân, người đàn ông bị phạt 9 triệu đồng - Ảnh 1.

Nam sinh viên bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn.

Lúc 22 giờ cùng ngày, CSGT phát hiện anh B.C.T, 19 tuổi, chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn trên đường Phạm Huy Thông, phường An Nhơn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, T. có mức nồng độ cồn là 0,264mg/lít khí thở. Với lỗi này, T. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nói với tổ công tác, T. cho biết đang là sinh viên một trường đại học ở TPHCM. Chiều tan học, nhóm bạn rủ ra quán nhậu uống vài lon. "Trọ ở gần và thấy mình tỉnh táo nên em chạy luôn. Ai ngờ qua đây bị mấy anh phát hiện, em sẽ rút kinh nghiệm" - T. nói.

Đến 23 giờ, anh T.T.T.B, 33 tuổi chạy xe máy trên đường An Nhơn, phường Gò Vấp cũng có kết quả nồng độ cồn 0,488mg/lít khí thở. Với lỗi này, anh B. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Theo bạn anh B., vì có chuyện buồn nên rủ anh B. ra quán nhậu "tâm sự" rồi anh B. đi xe máy tới. "Ai ngờ chuyện buồn của mình khiến người bạn bị xử phạt" - anh nói hối hận.

Suốt nhiều tiếng làm việc, Đội CSGT Hàng Xanh cũng phát hiện, xử lý nhiều người đã nhậu nhưng vẫn lái xe.

CLIP: Đội CSGT Hàng Xanh xử lý người vi phạm nồng độ cồn.

Ra nhậu để chia sẻ chuyện buồn với bạn thân, người đàn ông bị phạt 9 triệu đồng - Ảnh 2.

CSGT Hàng Xanh lập biên bản người vi phạm.

Tin liên quan

Nhóm học sinh đánh người vô gia cư ở Huế: Trách nhiệm đến đâu?

Nhóm học sinh đánh người vô gia cư ở Huế: Trách nhiệm đến đâu?

(NLĐO) - Nhóm học sinh lớp 9 ở TP Huế đã đánh, xúc phạm một người đàn ông vô gia cư.

TP HCM sẽ đo nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái tàu, thuyền

(NLĐO) - 100% thuyền viên, người lái phương tiện đang trong ca trực sẽ được cảnh sát đường thủy đo nồng độ cồn.

Bất ngờ về số người vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM trong 1 tháng

(NLĐO) - Có hơn 15.000 người ở TPHCM bị phát hiện "đã uống rượu bia vẫn lái xe".

