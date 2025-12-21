Ra nhậu để "chia sẻ chuyện buồn với bạn", người đàn ông bị phạt 9 triệu đồng

Tối 20-12, tổ công tác Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Nam sinh viên bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn.

Lúc 22 giờ cùng ngày, CSGT phát hiện anh B.C.T, 19 tuổi, chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn trên đường Phạm Huy Thông, phường An Nhơn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, T. có mức nồng độ cồn là 0,264mg/lít khí thở. Với lỗi này, T. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nói với tổ công tác, T. cho biết đang là sinh viên một trường đại học ở TPHCM. Chiều tan học, nhóm bạn rủ ra quán nhậu uống vài lon. "Trọ ở gần và thấy mình tỉnh táo nên em chạy luôn. Ai ngờ qua đây bị mấy anh phát hiện, em sẽ rút kinh nghiệm" - T. nói.

Đến 23 giờ, anh T.T.T.B, 33 tuổi chạy xe máy trên đường An Nhơn, phường Gò Vấp cũng có kết quả nồng độ cồn 0,488mg/lít khí thở. Với lỗi này, anh B. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Theo bạn anh B., vì có chuyện buồn nên rủ anh B. ra quán nhậu "tâm sự" rồi anh B. đi xe máy tới. "Ai ngờ chuyện buồn của mình khiến người bạn bị xử phạt" - anh nói hối hận.

Suốt nhiều tiếng làm việc, Đội CSGT Hàng Xanh cũng phát hiện, xử lý nhiều người đã nhậu nhưng vẫn lái xe.

CLIP: Đội CSGT Hàng Xanh xử lý người vi phạm nồng độ cồn.