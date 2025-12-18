HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tây Ninh bắt được 2 "nữ quái" mở két sắt rất tinh vi để trộm tài sản

Hải Đường

(NLĐO) – Công an xã ở Tây Ninh nhận thấy kẻ trộm dùng phương thức tiếp cận và mở két sắt rất tinh vi để trộm cắp tài sản

Chiều 18-12, Công an xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố 2 đối tượng trộm cắp tài sản có giá trị lớn, xảy ra trên địa bàn.

Tây Ninh Bắt giữ hai nữ quái trộm két sắt tinh vi gây chấn động - Ảnh 1.

Kẻ trộm cùng tang vật đã được công an đưa về trụ sở để điều tra

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 13-12, Công an xã Rạch Kiến tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.H. (41 tuổi; ngụ ấp Minh Thiện, xã Rạch Kiến) về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều cọc tiền mặt và vàng cất giữ trong két sắt. Tổng giá trị tài sản bị mất hơn 800 triệu đồng.

Công an xã Rạch Kiến đã khẩn trương đến hiện trường kiểm tra, xác minh. Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, phương thức tiếp cận và mở két sắt rất tinh vi nên công an xã đã phối hợp các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Qua quá trình rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Công an xã Rạch Kiến đã xác định được 2 nghi phạm, trong đó có một đối tượng là người thân của bà H.

Công an đã triệu tập Nguyễn Thị Thảo Lan (31 tuổi) và Phạm Hồng Yến (31 tuổi) - cùng ngụ xã Rạch Kiến – lên làm việc.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng thừa nhận hành vi thực hiện vụ trộm nêu trên; đồng thời giao nộp tang vật.

