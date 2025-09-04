HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người đàn ông say rượu bị sát hại dã man sau câu nói “tao bắn mày”

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO)-Chủ tọa phiên tòa hỏi vì sao sát hại nạn nhân thì bị cáo cho rằng nạn nhân nói "tao bắn mày" nên sợ bị tấn công, do đó mới thực hiện hành vi giết người

Ngày 4-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hữu Phước (45 tuổi; ngụ xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh) về tội giết người. Nạn nhân bị Phước sát hại dã man là Lê Minh T., hàng xóm với Phước.

Người đàn ông say rượu bị sát hại dã man sau câu nói “tao bắn mày”- Ảnh 1.

Người đàn ông say rượu bị sát hại dã man sau câu nói “tao bắn mày”- Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Hữu Phước trước tòa

Theo cáo trạng, lúc 20 giờ ngày 18-2-2024, T. mang rượu đến nhà Phước rủ nhậu. Phước không uống nên T. ngồi uống rượu một mình, đến khoảng 22 giờ thì nghỉ.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, trong lúc nói chuyện, T. và Phước cự cãi về việc Phước không uống rượu với T.

Lúc này, T. đang đắp mền, nằm trên võng tại nhà Phước. Thấy T. đút tay vào túi quần nên Phước hỏi T. làm gì thì T. trả lời "tao bắn mày".

Phước hỏi "thiệt không" thì T. trả lời "thiệt". Cho rằng nạn nhân xúc phạm và muốn tấn công mình, Phước xuống bếp lấy dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, tay của T.

T. vùng vẫy, đứng dậy thì Phước tiếp tục đâm nhiều nhát vào người T. T. bỏ chạy ra bờ ruộng phía trước của nhà Phước thì té ngã. Nghĩ Tấn đã tử vong, Phước bỏ đi vào nhà, thay quần áo dính máu rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Phước kéo thi thể T. về hướng nhà Phước khoảng 5 m rồi bỏ đi tắm vì không kéo nổi nữa.

Sau đó, Phước đến báo cho mẹ vợ của T. và là hàng xóm biết việc Phước giết T. rồi đi đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, chủ tọa hỏi lý do vì sao ra tay sát hại nạn nhân thì Phước cho rằng T. nói "tao bắn mày" nên sợ bị tấn công, do đó đã lấy dao đâm nạn nhân.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo Phước mang tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên tuyên án tù chung thân.

Năm 2001, Phước từng bị xử phạt 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

hành vi giết người tỉnh Tây Ninh tội giết người cố ý gây thương tích sát hại
