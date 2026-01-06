HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Người đàn ông tử vong sau khi nhậu, bác sĩ lưu ý 5 điều

Hồng Đào

(NLĐO)- Nhiều người nghĩ rằng đột quỵ, ngừng tim hay đột tử chỉ xảy ra ở người cao tuổi nhưng thực tế biến cố này có thể ập đến với bất kỳ ai.

Sáng 6-1, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) nhận được cuộc gọi cấp cứu về một người đàn ông 45 tuổi bất tỉnh trên giường, toàn thân tím tái. 

Theo người nhà, trước đó, người đàn ông này vẫn sinh hoạt bình thường. Sau buổi nhậu với bạn bè về nhà, ông vẫn nói chuyện với vợ con, ăn uống rồi đi ngủ như mọi ngày. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ông kêu mệt, đau ngực, nấc lên vài tiếng, miệng sùi bọt trắng rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Người đàn ông không qua khỏi sau buổi nhậu, bác sĩ cảnh báo 5 điều cần lưu ý - Ảnh 1.

Ê-kíp thực hiện một ca cấp cứu (Ảnh bệnh viện cung cấp)

Khi ê-kíp cấp cứu tới hiện trường, bệnh nhân đã trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ nhanh chóng triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao, ép tim, hỗ trợ hô hấp, tìm mọi cách giành lại sự sống cho người đàn ông. Thế nhưng, sau hơn 30 phút nỗ lực không ngừng, phép mầu vẫn không xảy ra...

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Gia An 115, đây không phải là trường hợp hiếm gặp.

Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ, ngừng tim hay đột tử chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Thực tế, những biến cố này có thể ập đến với bất kỳ ai, kể cả người đang trong độ tuổi lao động, nhất là với người có lối sống thiếu lành mạnh hoặc mắc bệnh lý tiềm ẩn.

Việc uống rượu bia, nhất là uống nhiều trong thời gian ngắn, có thể gây rối loạn nhịp tim, làm tim đập bất thường, tăng nguy cơ rung thất và ngưng tim đột ngột. Với những người có bệnh nền như cao huyết áp, mỡ máu cao, đái tháo đường hay rối loạn đông máu, rượu bia còn làm co thắt mạch máu, dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Không chỉ vậy, rượu bia còn làm tăng huyết áp, dễ gây vỡ mạch máu não hoặc hình thành cục máu đông, dẫn đến đột quỵ. Người uống bia rượu say thì trung tâm hô hấp bị ức chế, có thể rơi vào tình trạng suy hô hấp, ngừng thở trong lúc ngủ.

5 điều cần lưu ý

Bác sĩ Tuệ lưu ý về những điều tuyệt đối không nên làm khi nhậu để bảo vệ tính mạng.

- Hạn chế rượu bia, nhất là với người có bệnh nền về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường.

- Không uống rượu bia quá mức, tránh để say xỉn và không nên đi ngủ một mình khi đã uống nhiều mà không có người theo dõi.

- Không quan hệ tình dục hoặc sử dụng các loại thuốc kích thích sau khi uống rượu bia, bởi có thể làm tim mạch bị quá tải đột ngột.

- Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, mệt nhiều, khó thở, choáng váng sau khi uống rượu bia, cần gọi bác sĩ cấp cứu ngay, tuyệt đối không chủ quan chờ qua cơn.

- Mỗi người nên trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, đặc biệt là nhận biết dấu hiệu ngừng tim và thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) kịp thời trong khi chờ xe cấp cứu đến.

Quan trọng hơn là cần khám sức khỏe định kỳ ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh. Nhiều bệnh lý nguy hiểm như cao huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường, rối loạn nhịp tim thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng lại âm thầm tiến triển.


