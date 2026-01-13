HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Sức khỏe

Người đàn ông vác cả máy xay thịt đến bệnh viện cấp cứu

Hải Yến

(NLĐO) - Do bàn tay bị cuốn sâu, xương gãy vụn, mô mềm dập nát, không còn khả năng phục hồi, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ bàn tay

Sáng 13-1, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho hay vừa phẫu thuật cấp cứu nam bệnh nhân N.V.T (40 tuổi) bị tai nạn lao động máy xay thịt "ăn" cả cánh tay.

Nam thanh niên vác cả máy xay thịt đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh 1.

Bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu cùng với máy xay thịt

Ông T. là công nhân làm việc tại một xưởng chế biến thịt heo xay. Trong lúc vệ sinh máy, do sơ suất khi máy vẫn còn đang hoạt động, bàn tay trái của ông trượt vào buồng xay và bị cuốn từ đầu vào sang đầu ra của máy. Mặc dù đã kịp thời tắt nguồn điện nhưng bàn tay đã bị kéo gần như hoàn toàn qua thân máy.

Khoảng 1 giờ sau tai nạn, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng tay trái bị kẹt chặt trong lõi máy, đau nhiều, các đầu ngón tay dập nát. Qua thăm khám và đánh giá nhanh, bệnh nhân được chẩn đoán vết thương dập nát cẳng bàn tay trái do tai nạn lao động, mức độ nặng đến rất nặng, có nguy cơ mất máu và nhiễm trùng nếu không được can thiệp kịp thời.

Xác định đây là chấn thương nặng cần phẫu thuật cấp cứu, ê-kíp trực đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ ngay sau khi nhập viện. Do bàn tay bị cuốn sâu, xương gãy vụn, mô mềm dập nát, không còn khả năng phục hồi, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ bàn tay tại mức cổ tay để tháo chi ra khỏi máy. Đánh giá sau đó cho thấy 1/3 giữa cẳng tay bị dập nát nặng, cơ hoại tử, xương gãy vụn, không thể bảo tồn, ê-kíp mổ tiếp tục cắt cụt cao đến 1/3 trên cẳng tay trái, giữ lại phần mô còn lành để tiếp tục điều trị.

Quá trình chăm sóc hậu phẫu diễn tiến thuận lợi, mỏm cụt hồng hào, không ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng. Sau vài ngày theo dõi và chăm sóc tại chỗ, bệnh nhân được khâu đóng mỏm cụt.

BSCKII Bùi Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật chi trên-Bệnh viện Quân y 175, khuyến cáo người lao động và người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động, tuyệt đối tắt máy và ngắt hoàn toàn nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc thao tác với máy móc công nghiệp. Việc nâng cao ý thức an toàn là yếu tố then chốt để phòng tránh những tai nạn lao động đáng tiếc có thể xảy ra.

