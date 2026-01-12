Người đàn ông vừa lái xe máy, vừa điều khiển xe mô hình “đại náo” đường phố Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người đàn ông vừa lái xe máy, vừa điều khiển xe mô hình “đại náo” đường phố Đồng Nai

Minh Châu

(NLĐO) - Sự việc khiến người dân lưu thông trên các tuyến đường bị một phen hú vía

Ngày 12-1, cộng đồng mạng lan truyền clip người đàn ông chạy xe gắn máy một tay cầm điều khiển, một tay lái xe đã điều khiển chiếc xe mô hình chạy bằng động cơ xăng, phát ra tiếng rú lớn, liên tục lạng lách trên đường phố thuộc phường Trảng Dài (Đồng Nai).

Người điều khiển xe mô hình gây náo loạn đường phố Đồng Nai khiến dân tình hú vía - Ảnh 1.

Người đàn ông vừa chạy xe máy, vừa điều khiển xe mô hình “đại náo” đường phố ở Đồng Nai. Ảnh cắt từ clip trên MXH

Theo thông tin người dân ghi nhận, sự việc xảy ra chiều 11-1, ở khu vực ngã tư Nguyễn Khuyến (phường Trảng Dài). Chiếc xe này sau đó tiếp tục hành trình qua tuyến đường Nguyễn Phúc Chu và lao thẳng ra trục đường lớn Nguyễn Ái Quốc. Sự việc khiến người dân lưu thông trên các tuyến đường nói trên bị một phen hú vía, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Cùng ngày, Công an phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) đang xác minh sự việc nêu trên. Một cán bộ công an phường Trảng Dài cho biết sau khi nhận được thông tin công an phường đã nhanh chóng xác minh và xác định được người điều khiển ô tô mô hình và đang mời về trụ sở để làm việc, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bị quay lại cảnh dùng chân điều khiển xe, thanh niên “ngậm ngùi chia tay chiếc SH”

Bị quay lại cảnh dùng chân điều khiển xe, thanh niên “ngậm ngùi chia tay chiếc SH”

(NLĐO) – Buông cả 2 tay, dùng chân điều khiển xe máy lưu thông trên đường, một thanh niên ở TP Đà Nẵng bị tịch thu xe máy SH.

Sốc: Cô gái trẻ chắp tay lạy khi đang điều khiển xe máy

(NLĐO) - Đang di chuyển với tốc độ nhanh, cô gái cầm lái bất ngờ buông cả 2 tay, đùa cợt rồi tạo thành hành động chắp tay lạy người quay clip.

VIDEO đang điều khiển xe buýt, tài xế bị hành hung: Triệu tập đối tượng liên quan

(NLĐO) - Công an đã triệu tập người đàn ông lao vào đánh tài xế đang điều khiển xe buýt chạy trên đường gây xôn xao dư luận.

tỉnh đồng nai cộng đồng mạng người điều khiển công an phường Nguyễn Ái Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo