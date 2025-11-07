Người dân phường Đông Hòa, TP HCM có thêm nơi mua sắm hiện đại

Ngày 7-12, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) chính thức khai trương siêu thị Co.opmart Thống Nhất tại phức hợp Bcons City Mall, tọa lạc tại phường Đông Hòa, TP HCM. Đây là thành viên Co.opmart thứ 3 tại khu vực Bình Dương.

Tọa lạc tại trung tâm khu phức hợp Bcons City có diện tích 10.000 m2 và ngay khu đô thị với hơn 4.000 hộ dân, cách Làng Đại học Quốc gia TP HCM chỉ 1,7 km, Co.opmart Thống Nhất có tổng vốn đầu tư hơn 60 tỉ đồng, diện tích gần 4.500 m² với 2 tầng.

Nghi thức khai trương Co.opmart Thống Nhất

Siêu thị được quy hoạch theo mô hình đa trải nghiệm, tích hợp khu tự chọn và khu ẩm thực cao cấp (foodcourt), mang đến cho cư dân khu Đông một điểm đến mua sắm - ẩm thực - giải trí liền mạch ngay trong không gian sống.

Phát triển theo mô hình "Co.opmart thế hệ mới", siêu thị Co.opmart Thống Nhất thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của Saigon Co.op nói chung và Co.opmart nói riêng trong chiến lược hiện đại hóa và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Không gian được thiết kế mở, phong cách trẻ trung, ứng dụng nhiều tiện ích công nghệ tiên tiến như: Quầy thanh toán tự động giúp tối ưu thời gian mua sắm; Robot giới thiệu và cho phép thử sản phẩm mang lại trải nghiệm tương tác thú vị; máy phát quà thông minh gia tăng kết nối và tri ân khách hàng; dịch vụ giao hàng trong 2 giờ, giữ xe miễn phí, cùng khu trưng bày đặc quyền dành cho khách hàng thân thiết...

Siêu thị với không gian bố trí hiện đại

Đặc biệt, khu trưng bày tích xanh trách nhiệm và sản phẩm OCOP góp phần lan tỏa lối sống tiêu dùng bền vững, khẳng định vai trò của Saigon Co.op trong việc thúc đẩy hàng Việt chất lượng và phát triển xanh tại các đô thị mới.



Với 90% sản phẩm thuộc danh mục hàng Việt Nam chất lượng cao, trong đó có nhiều dòng sản phẩm thân thiện môi trường đạt chuẩn "Xanh" của Saigon Co.op, siêu thị hướng đến lối sống tiêu dùng có trách nhiệm, tiếp tục thực hiện đúng cam kết lan tỏa tinh thần "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam" mà Saigon Co.op luôn chú trọng.

Tại lễ khai trương, Saigon Co.op đã trao 50 triệu đồng cho Quỹ phòng chống thiên tai của phường Đông Hòa.

Dịp khai trương, khách hàng mua sắm với giá trị mua hàng từ 300.000 đồng trở lên được tặng 1 vé may mắn và có cơ hội trúng các giải thưởng như: Xe máy điện Vinfast Klara, Smart Tivi LG 55inch, nồi chiên không dầu Philips 6.2L.. Ngoài ra, khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên được tặng ngay 1 phần quà theo từng mức giá trị hóa đơn...





