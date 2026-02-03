Người dân sẽ không còn phải tạm ứng viện phí khi nhập viện

Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy định nhằm giảm phiền hà cho người bệnh. Theo đó, người có BHYT không phải tạm ứng viện phí; quy trình khám bệnh đã được cắt giảm; bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện cũng quy định rõ việc thu viện phí phải thuận tiện, công khai, minh bạch.

Dù vậy, trên thực tế, người bệnh, kể cả có BHYT, vẫn thường xuyên phải tạm ứng tiền. Đối với bệnh nhân điều trị nội trú, trong một đợt điều trị có thể phải nộp viện phí nhiều lần, kéo theo nhiều lần chờ đợi, làm thủ tục, gây mệt mỏi và bức xúc.

"Trong một đợt điều trị, người bệnh phải chờ xét nghiệm, chờ thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, sau đó lại tiếp tục chờ để nộp viện phí. Điều này gây rất nhiều phiền hà"- TS Dương Huy Lương, Cục phó Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, nêu rõ.

Bất cập này càng bộc lộ rõ trong những trường hợp điều trị có chi phí lớn. Theo TS Dương Huy Lương, một ca phẫu thuật thông thường có thể tiêu tốn vài chục triệu đồng nhưng các can thiệp tim mạch, đột quỵ hay đặt stent có thể lên tới vài trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng.

Người bệnh nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM

Nhiều người bệnh dù có tài khoản ngân hàng với số dư lớn nhưng khi đang nằm điều trị lại không thể trực tiếp xác thực hay thực hiện giao dịch để thanh toán viện phí kịp thời. Điều này khiến người bệnh và gia đình rơi vào tình trạng lo lắng, bị động, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý trong quá trình điều trị.

Từ thực tế đó, mô hình cổng bảo lãnh viện phí được Bộ Y tế đánh giá là giải pháp mang tính đột phá, giúp thay đổi căn bản cách thu viện phí hiện nay.

Theo ông Dương Huy Lương, giải pháp này cho phép người bệnh được điều trị trước, thanh toán sau thông qua hạn mức bảo lãnh đã đăng ký. Người bệnh không phải tạm ứng, không phải hoàn ứng nhiều lần, đồng thời chủ động hơn về tài chính, kể cả trong các ca điều trị chi phí lớn.

Bộ Y tế khai trương cổng bảo lãnh viện phí

Bác sĩ Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cho hay việc triển khai cổng bảo lãnh viện phí đang được thí điểm tại 15 bệnh viện trên cả nước, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Việc khai trương cổng bảo lãnh giúp người dân yên tâm hơn khi khám chữa bệnh, tránh tâm lý lo lắng về việc phải tạm ứng hay mang theo nhiều tiền mặt.

Theo bác sĩ Vinh, trước đây người bệnh thường phải tạm ứng số tiền lớn, nộp - hoàn ứng nhiều lần, gây mất thời gian và bất tiện. Khi áp dụng việc bảo lãnh viện phí, các khâu này được xử lý tự động, minh bạch, giúp tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Điểm đáng chú ý của mô hình bảo lãnh viện phí là tính linh hoạt và nhân văn. Một người có thể bảo lãnh cho nhiều người khác, thậm chí hàng trăm hoặc hàng ngàn người. Ngược lại, một người cũng có thể được nhiều người cùng bảo lãnh. Chỉ cần mỗi người bảo lãnh một khoản nhỏ, ví dụ 10 triệu đồng song với 100 người tham gia, hoàn toàn có thể bảo lãnh cho những ca bệnh lên tới hàng tỉ đồng.



