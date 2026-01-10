Dự án rạch Xuyên Tâm qua phường Gia Định: Hơn 2.300 tỉ đồng chi bồi thường

Ngày 10-1, Đảng ủy - UBND phường Gia Định, TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua yêu nước năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thành lập 9 tổ công tác

Một trong những kết quả nổi bật của Đảng ủy phường Gia Định trong năm 2025 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Gia Định, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: PHAN ANH

Trong đó, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc phường Gia Định và 9 tổ công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thuộc dự án. Đồng thời chỉ đạo UBND phường phối hợp Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TPHCM tổ chức Lễ khởi công gói thầu XL-01 thuộc dự án trên địa bàn phường Gia Định.

Bí thư Đảng ủy phường Gia Định chúc mừng UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: PHAN ANH

Tính đến ngày 24-11-2025, phường đã ban hành quyết định thu hồi đất 199/869 trường hợp; 99/561 trường hợp đã bàn giao mặt bằng; giải chi 673/869 trường hợp với số tiền hơn 2.357 tỉ đồng; quyết định bố trí tái định cư 140/603 trường hợp.

Phường đã tập trung công tác tuyên truyền mạnh mẽ dự án rạch Xuyên Tâm đến người dân có đất thu hồi qua trang Fanpage Facebook, Zalo OA.



Tập trung để đảm bảo tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Gia Định Triệu Lệ Khánh cũng nhấn mạnh trong năm 2026, phường sẽ tập trung vận động thực hiện dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Việc này đảm bảo công khai, đúng quy định nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm, ngập nước và nâng cấp diện mạo đô thị, thực hiện tốt công tác bố trí tái định cư, sớm hoàn thành tiến độ dự án được giao.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Gia Định Triệu Lệ Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Song song đó, năm 2026 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đối với phường Gia Định, đây cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 25 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá mà Đại hội đã đề ra.

Do đó, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Gia Định đề nghị tiếp tục quán triệt sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, bà Triệu Lệ Khánh yêu cầu cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức phải đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tăng cường công tác cải cách hành chính phục vụ tốt cho nhân dân; tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ trong chuyển đổi số….

Dịp này, phường Gia Định tổ chức khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Triệu Lệ Khánh, khen thưởng và chúc mừng các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Cùng với đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nghiêm túc, chặt chẽ, đúng pháp luật; phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Triệu Lệ Khánh, khen thưởng và chúc mừng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cao Hồng Hà khen thưởng và chúc mừng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thu Hiền, khen thưởng và chúc mừng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Thu ngân sách đạt hơn 200% dự toán Trong năm 2025, Đảng ủy phường Gia Định đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị của phường; lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước trong năm 2025; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gia Định lần thứ I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường là 25.753 triệu đồng/12.735 triệu đồng, đạt 202,22% so với dự toán; tập trung thực hiện công tác quản lý đăng ký kinh doanh, cấp mới 172 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.



