Dự án rạch Xuyên Tâm qua phường Gia Định: Hơn 2.300 tỉ đồng chi bồi thường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Dự án rạch Xuyên Tâm qua phường Gia Định: Hơn 2.300 tỉ đồng chi bồi thường

PHAN ANH

(NLĐO) - Liên quan dự án rạch Xuyên Tâm qua phường Gia Định, phường đã chi bồi thường 673/869 trường hợp, lập 9 tổ công tác, phối hợp khởi công gói thầu XL-01

Ngày 10-1, Đảng ủy - UBND phường Gia Định, TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua yêu nước năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thành lập 9 tổ công tác

Một trong những kết quả nổi bật của Đảng ủy phường Gia Định trong năm 2025 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm đảm bảo theo tiến độ đề ra.

img

Bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Gia Định, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: PHAN ANH

Trong đó, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc phường Gia Định và 9 tổ công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thuộc dự án. Đồng thời chỉ đạo UBND phường phối hợp Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TPHCM tổ chức Lễ khởi công gói thầu XL-01 thuộc dự án trên địa bàn phường Gia Định.

img

Bí thư Đảng ủy phường Gia Định chúc mừng UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: PHAN ANH

Tính đến ngày 24-11-2025, phường đã ban hành quyết định thu hồi đất 199/869 trường hợp; 99/561 trường hợp đã bàn giao mặt bằng; giải chi 673/869 trường hợp với số tiền hơn 2.357 tỉ đồng; quyết định bố trí tái định cư 140/603 trường hợp.

Phường đã tập trung công tác tuyên truyền mạnh mẽ dự án rạch Xuyên Tâm đến người dân có đất thu hồi qua trang Fanpage Facebook, Zalo OA.

Tập trung để đảm bảo tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Gia Định Triệu Lệ Khánh cũng nhấn mạnh trong năm 2026, phường sẽ tập trung vận động thực hiện dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Việc này đảm bảo công khai, đúng quy định nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm, ngập nước và nâng cấp diện mạo đô thị, thực hiện tốt công tác bố trí tái định cư, sớm hoàn thành tiến độ dự án được giao.

img

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Gia Định Triệu Lệ Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Song song đó, năm 2026 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đối với phường Gia Định, đây cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 25 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá mà Đại hội đã đề ra.

Do đó, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Gia Định đề nghị tiếp tục quán triệt sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, bà Triệu Lệ Khánh yêu cầu cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức phải đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tăng cường công tác cải cách hành chính phục vụ tốt cho nhân dân; tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ trong chuyển đổi số….

img

Dịp này, phường Gia Định tổ chức khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Triệu Lệ Khánh, khen thưởng và chúc mừng các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Cùng với đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nghiêm túc, chặt chẽ, đúng pháp luật; phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

img

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Triệu Lệ Khánh, khen thưởng và chúc mừng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

img

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cao Hồng Hà khen thưởng và chúc mừng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; Ảnh: PHAN ANH

img

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thu Hiền, khen thưởng và chúc mừng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Thu ngân sách đạt hơn 200% dự toán

Trong năm 2025, Đảng ủy phường Gia Định đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị của phường; lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước trong năm 2025; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gia Định lần thứ I.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường là 25.753 triệu đồng/12.735 triệu đồng, đạt 202,22% so với dự toán; tập trung thực hiện công tác quản lý đăng ký kinh doanh, cấp mới 172 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.


Tin liên quan

Công đoàn phường Gia Định cam kết hỗ trợ pháp lý cho 100% đoàn viên khi có yêu cầu

Công đoàn phường Gia Định cam kết hỗ trợ pháp lý cho 100% đoàn viên khi có yêu cầu

(NLĐO) - Nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Gia Định quyết tâm đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên - lao động

TPHCM: Kết luận công tác bồi thường rạch Xuyên Tâm

(NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương xác định điểm nghẽn vì chậm tiến độ bàn giao mặt bằng, đồng thời triển khai nhiều nội dung quan trọng

Đẩy mạnh thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm ở phường Bình Thạnh, TP HCM

(NLĐO)- Phường Bình Thạnh tập trung triển khai các công trình trọng điểm, trong đó có dự án nạo vét rạch Xuyên Tâm

TPHCM bồi thường Công tác xây dựng Đảng rạch Xuyên Tâm phường Gia Định đẩy mạnh rạch Xuyên Tâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo