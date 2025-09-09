CLIP: Lực lượng chức năng đã mở lối xuống cầu Bình Lợi sau khi ùn ứ nghiêm trọng.

Chiều 9-9, người dân lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng bất ngờ khi đường từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13 (TP HCM) bị đóng, buộc phải đi vòng.

Lối xuống cầu Bình Lợi (hướng sân bay Tân Sơn Nhất về TP Thủ Đức cũ) bị đóng.

Lúc 17 giờ, ghi nhận lối dẫn xuống bị chặn bởi dải phân cách, giăng dây, cấm xe lưu thông. Lực lượng chức năng cũng có mặt để hướng dẫn.

Song, một số người dân tỏ ra bất ngờ khi đường bị đóng. Anh Minh (ngụ phường Tam Bình) cho hay bình thường, anh xuống cầu rồi rẽ qua Quốc lộ 13, thì nay phải đi thêm hơn 1km để quay đầu.

Một số người tìm cách di chuyển qua cầu Bình Triệu 2 thì bất lực bởi không biết đi đường nào. Họ sau đó phải đi vòng khá xa.

Tình huống trên dẫn đến giao thông ùn ứ, dòng xe nhích từng chút.

Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ 30, do tình hình ùn ứ giao thông nghiêm trọng, lối này đã được mở ra.

Lối xuống cầu Bình Lợi được mở ra sau khi xảy ra ùn ứ. Ghi nhận lúc hơn 17 giờ 30 ngày 9-9.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Xây dựng TP HCM), lối dẫn trên đã bị đóng tạm từ sáng 9-9.

Mục đích là để góp phần giảm thiểu tình trạng ùn ứ ở xung quanh khu vực cầu Bình Triệu. Tuy nhiên, đây chỉ là thí điểm, sẽ có điều chỉnh so với tình hình thực tế.

Từ ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1 (TP HCM) bắt đầu cấm ô tô để nâng tĩnh không cầu. Do đó, cầu Bình Triệu 2 phải "chia lửa" bằng cách mở thêm một làn đường ngược chiều để ô tô lưu thông. Phương án tổ chức lại giao thông ở khu vực dự kiến kéo dài hơn 3 tháng, đến cuối tháng 11.

Song, kể từ ngày cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 - hai tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Đông thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Người dân bất ngờ khi lối xuống cầu Bình Lợi bị đóng.

Dòng xe ùn ứ kéo dài trên cầu Bình Lợi.





Hàng ngàn người bị ảnh hưởng do đóng lối xuống cầu Bình Lợi.