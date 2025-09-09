CLIP: Lực lượng chức năng đã mở lối xuống cầu Bình Lợi sau khi ùn ứ nghiêm trọng.
Chiều 9-9, người dân lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng bất ngờ khi đường từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13 (TP HCM) bị đóng, buộc phải đi vòng.
Lúc 17 giờ, ghi nhận lối dẫn xuống bị chặn bởi dải phân cách, giăng dây, cấm xe lưu thông. Lực lượng chức năng cũng có mặt để hướng dẫn.
Song, một số người dân tỏ ra bất ngờ khi đường bị đóng. Anh Minh (ngụ phường Tam Bình) cho hay bình thường, anh xuống cầu rồi rẽ qua Quốc lộ 13, thì nay phải đi thêm hơn 1km để quay đầu.
Một số người tìm cách di chuyển qua cầu Bình Triệu 2 thì bất lực bởi không biết đi đường nào. Họ sau đó phải đi vòng khá xa.
Tình huống trên dẫn đến giao thông ùn ứ, dòng xe nhích từng chút.
Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ 30, do tình hình ùn ứ giao thông nghiêm trọng, lối này đã được mở ra.
Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Xây dựng TP HCM), lối dẫn trên đã bị đóng tạm từ sáng 9-9.
Mục đích là để góp phần giảm thiểu tình trạng ùn ứ ở xung quanh khu vực cầu Bình Triệu. Tuy nhiên, đây chỉ là thí điểm, sẽ có điều chỉnh so với tình hình thực tế.
Từ ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1 (TP HCM) bắt đầu cấm ô tô để nâng tĩnh không cầu. Do đó, cầu Bình Triệu 2 phải "chia lửa" bằng cách mở thêm một làn đường ngược chiều để ô tô lưu thông. Phương án tổ chức lại giao thông ở khu vực dự kiến kéo dài hơn 3 tháng, đến cuối tháng 11.
Song, kể từ ngày cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 - hai tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Đông thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Chiều 9-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) thông tin lộ trình đối với người dân không đi qua cầu Bình Triệu 2.
Cụ thể như sau:
+ Lộ trình 1: vòng xoay Bình Phuớc - Quốc lộ 13 - vòng xoay Bình Triệu rẽ phải đi Phạm Văn Đồng - cầu Bình Lợi - rẽ trái vào Nguyễn Xí - rẽ phải Đinh Bộ Lĩnh.
+ Lộ trình 2: vòng xoay Bình Phuớc - Quốc lộ 13 - rẽ trái vào Hiệp Bình - rẽ trái Phạm Văn Đồng - rẽ phải vào Kha Vạn Cân - rẽ phải đi đường số 2 - rẽ phải đi Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.
+ Lộ trình 3: Vòng xoay Linh Xuân - Phạm Văn Đồng - rẽ trái đi Tô Ngọc Vân - Chợ Thủ Đức - Võ Văn Ngân - rẽ phải vào Đặng Văn Bi - rẽ phải vào Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.
Bên cạnh đó, PC08 cũng đưa ra lộ trình thay thế cho người dân sẽ qua cầu Bình Triệu 2:
+ Lộ trình 1: Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - Nguyễn Xí - Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu - Lê Văn Duyệt - trung tâm TP HCM.
+ Lộ trình 2: Quốc lộ 13- Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị - Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu - Lê Văn Duyệt - trung Tâm TP HCM.
+ Lộ Trình 3: Quốc lộ 13- Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ - trung tâm TP HCM.
Lộ trình từ trung tâm TP HCM ra cầu Bình Triệu: thay thế cho người dân qua Cầu Bình Triệu 2:
+ Lộ trình 1: Lê Văn Duyệt - Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - Quốc lộ 13.
+ Lộ trình 2: Vòng Xoay Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc Lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - Quốc Lộ 13.
+ Lộ Trình 3: Nguyễn Hữu Cảnh- Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp (Xa Lộ Hà Nội) - Nguyễn Văn Bá - Đường số 2 - Phạm Văn Đồng.
Bình luận (0)