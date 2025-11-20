Người dân TP HCM nườm nượp đi thưởng thức món ngon ở Ngày hội sợi gạo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Người dân TP HCM nườm nượp đi thưởng thức món ngon ở Ngày hội sợi gạo

Thái Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO) – Người dân và du khách ở TP HCM tấp nập tới ngày hội sợi gạo Việt thưởng thức hàng loạt món ngon khắp vùng miền.

Tối 20-11, Ngày hội sợi gạo Việt lần thứ 1 năm 2025 với chủ đề "Món ngon từ Bún" do Hiệp hội Du lịch TP HCM phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức, đã chính thức khai mạc tại Công viên 23-9 (phường Bến Thành, TP HCM). Sự kiện diễn ra đến ngày 23-11.

Có khoảng gần 100 gian hàng hội tụ nhiều món ngon của TP HCM và nhiều vùng miền trên cả nước, chờ người dân và du khách tới thưởng thức.

Với chủ đề "Món ngon từ bún", sự kiện giới thiệu hàng chục món bún đặc trưng khắp ba miền, từ bún chả Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Phòng, bún bò Huế, bún riêu, bún mắm Cần Thơ, đến bún cá Nha Trang, bún nước lèo Sóc Trăng... Ngoài ra còn có các món nổi tiếng khác từ sợi gạo như phở, hủ tiếu, bánh hỏi, bánh tằm.

Người dân TP HCM nườm nượp thưởng thức món ngon tại Ngày hội sợi gạo - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, trao bằng khen vinh danh các đầu bếp Việt

Không khí tại Ngày hội sợi gạo

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay khi vừa mở cửa, ngày hội đã thu hút rất nhiều người dân và du khách, trong đó có nhiều khách quốc tế tới tham quan, thưởng thức ẩm thực.

Chị Bích Hạnh (ngụ phường Tân Định) cùng bạn bè đang thưởng thức các món bún nước lèo Sóc Trăng, phá lấu và phở. Chị cho biết rất mê ẩm thực vùng miền nên thường có lễ hội là chị rủ bạn bè đi thưởng thức.

"Tối nay thời tiết ở TP HCM mát mẻ, dễ chịu nên các gian hàng rất đông khách. Tôi thấy các món ăn đa dạng, nhiều sự lựa chọn" – chị Hạnh nói.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, chương trình sẽ mang đến cho công chúng không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc, tôn vinh giá trị truyền thống cũng như sự sáng tạo trong ẩm thực Việt Nam.

Ngày hội Sợi Gạo Việt 2025 kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - ẩm thực của thành phố, không chỉ giới thiệu những món ăn đặc sắc từ bún mà còn tái hiện nhiều không gian trải nghiệm kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Ngày hội dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách. Theo ban tổ chức, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn đặt lên hàng đầu.

Bà Nguyễn Thị Khánh cho hay ban tổ chức đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP HCM đồng thời trong suốt thời gian diễn ra ngày hội luôn có bộ phận chuyên môn kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm.

Người dân TP HCM nườm nượp thưởng thức món ngon tại Ngày hội sợi gạo - Ảnh 3.

Thực khách thưởng thức món bún cá

Người dân TP HCM nườm nượp thưởng thức món ngon tại Ngày hội sợi gạo - Ảnh 4.

Chơi mini game trúng thưởng

Người dân TP HCM nườm nượp thưởng thức món ngon tại Ngày hội sợi gạo - Ảnh 5.

Thực khách trải nghiệm các món ăn vùng miền

Người dân TP HCM nườm nượp thưởng thức món ngon tại Ngày hội sợi gạo - Ảnh 6.

Người dân TP HCM nườm nượp thưởng thức món ngon tại Ngày hội sợi gạo - Ảnh 7.

Người dân TP HCM nườm nượp thưởng thức món ngon tại Ngày hội sợi gạo - Ảnh 8.

Người dân TP HCM nườm nượp thưởng thức món ngon tại Ngày hội sợi gạo - Ảnh 9.

Người dân TP HCM nườm nượp thưởng thức món ngon tại Ngày hội sợi gạo - Ảnh 10.

Tin liên quan

CLIP: Tôm sú dài hơn 20 cm tại "Ngày hội Cua Cà Mau"

(NLĐO) – Con tôm sú với chiều dài hơn 20 cm xuất hiện tại "Ngày hội Cua Cà Mau" có giá hơn 6 triệu đồng

Cuối tuần săn tour giảm giá "kịch trần" ở Ngày hội Du lịch

(NLĐO) – Gần 900 sản phẩm, dịch vụ du lịch ưu đãi với mức giảm giá lên đến 45% tại Ngày hội Du lịch TP HCM, trong đó nhiều tour khởi hành dịp lễ 30-4

Món ăn gây sốt của Hàn Quốc thu hút giới trẻ tại Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt - Hàn

(NLĐO) - Gimbap đông lạnh, món ăn gây sốt của Hàn Quốc, đang chuẩn bị tiến vào thị trường Việt Nam

văn hóa ẩm thực Ẩm thực Việt Nam du lịch ngày hội sợi gạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo