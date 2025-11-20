Người dân TP HCM nườm nượp đi thưởng thức món ngon ở Ngày hội sợi gạo

Tối 20-11, Ngày hội sợi gạo Việt lần thứ 1 năm 2025 với chủ đề "Món ngon từ Bún" do Hiệp hội Du lịch TP HCM phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức, đã chính thức khai mạc tại Công viên 23-9 (phường Bến Thành, TP HCM). Sự kiện diễn ra đến ngày 23-11.

Có khoảng gần 100 gian hàng hội tụ nhiều món ngon của TP HCM và nhiều vùng miền trên cả nước, chờ người dân và du khách tới thưởng thức.

Với chủ đề "Món ngon từ bún", sự kiện giới thiệu hàng chục món bún đặc trưng khắp ba miền, từ bún chả Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Phòng, bún bò Huế, bún riêu, bún mắm Cần Thơ, đến bún cá Nha Trang, bún nước lèo Sóc Trăng... Ngoài ra còn có các món nổi tiếng khác từ sợi gạo như phở, hủ tiếu, bánh hỏi, bánh tằm.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, trao bằng khen vinh danh các đầu bếp Việt

Không khí tại Ngày hội sợi gạo

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay khi vừa mở cửa, ngày hội đã thu hút rất nhiều người dân và du khách, trong đó có nhiều khách quốc tế tới tham quan, thưởng thức ẩm thực.

Chị Bích Hạnh (ngụ phường Tân Định) cùng bạn bè đang thưởng thức các món bún nước lèo Sóc Trăng, phá lấu và phở. Chị cho biết rất mê ẩm thực vùng miền nên thường có lễ hội là chị rủ bạn bè đi thưởng thức.

"Tối nay thời tiết ở TP HCM mát mẻ, dễ chịu nên các gian hàng rất đông khách. Tôi thấy các món ăn đa dạng, nhiều sự lựa chọn" – chị Hạnh nói.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, chương trình sẽ mang đến cho công chúng không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc, tôn vinh giá trị truyền thống cũng như sự sáng tạo trong ẩm thực Việt Nam.

Ngày hội Sợi Gạo Việt 2025 kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - ẩm thực của thành phố, không chỉ giới thiệu những món ăn đặc sắc từ bún mà còn tái hiện nhiều không gian trải nghiệm kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Ngày hội dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách. Theo ban tổ chức, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn đặt lên hàng đầu.

Bà Nguyễn Thị Khánh cho hay ban tổ chức đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP HCM đồng thời trong suốt thời gian diễn ra ngày hội luôn có bộ phận chuyên môn kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thực khách thưởng thức món bún cá

Chơi mini game trúng thưởng