Người dân TPHCM thảo thơm, ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa gửi đến bà con vùng lũ

Thanh Thảo

(NLĐO) - Những bước chân không mỏi mang theo nhiều nhu yếu phẩm. Tất cả gói ghém sự sẻ chia của người dân TPHCM, sẵn sàng tiếp sức cho đồng bào vùng lũ

Những ngày qua, một khung cảnh xúc động đã diễn ra tại điểm tiếp nhận của Hội Chữ thập đỏ TPHCM cơ sở 2, nằm trên đường 30/4, phường Phú Lợi, TPHCM, hàng ngàn tấm lòng đã hội tụ về đây để san sẻ gánh nặng với đồng bào Nam Trung Bộ đang oằn mình vì những thiệt hại do cơn lũ lịch sử mới đây gây ra.

Người dân TPHCM thảo thơm, ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa gửi đến vùng lũ - Ảnh 1.

Từng chiếc xe máy chở thùng mì gói, nước suối, bao quần áo cao quá đầu, xe ba gác nặng trịch gạo, hay cả những chiếc xe tải nhỏ chất đầy bánh, nước lọc, sữa, hay từng túi quần áo đã được người gửi phân loại kỹ lưỡng, ghi rõ ràng giới tính, độ tuổi sử dụng.

Người dân TPHCM thảo thơm, ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa gửi đến vùng lũ - Ảnh 2.

Tất cả những món quà nặng nghĩa tình ấy đã được lên đường ra với bà con vùng lũ, mang theo những tấm lòng nhân ái của người dân TPHCM

Người dân TPHCM thảo thơm, ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa gửi đến vùng lũ - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Đoàn, một người phụ nữ làm nghề buôn bán ve chai đã vội vã chở đến 3 thùng mì, 1 thùng sữa, tổng trị giá 600.000 đồng, với một suy nghĩa đơn giản rằng, trước đó, quê nhà chị ở Thái Nguyên cũng bị bão lũ và cả nước đã chung tay giúp đỡ. Nay chị cũng muốn "góp tí quà" gửi bà con để động viên họ sớm vượt qua nỗi mất mát này.

Người dân TPHCM thảo thơm, ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa gửi đến vùng lũ - Ảnh 4.

Hồ Ngọc Thanh Tuấn cũng là một trong những tình nguyện viên nhiệt tình trong những lần phát động bốc xếp hàng cứu trợ, Ban ngày, chàng công nhân này đi làm ở công ty, chiều về chạy hơn 30 km xuống bốc xếp phụ hàng hóa lên xe

Người dân TPHCM thảo thơm, ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa gửi đến vùng lũ - Ảnh 5.

Trong số này, anh Nguyễn Thanh Trung- chủ kênh Bình Dương 24h là một trong những "chiến binh" làm việc không biết mệt mỏi những ngày qua, với sức ảnh hưởng của kênh facebook có hơn 1 triệu lượt người theo dõi, anh Trung liên tục cập nhật thông tin, cũng như kêu gọi người dân, các bạn trẻ chung tay hướng về người dân vùng lũ.

Người dân TPHCM thảo thơm, ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa gửi đến vùng lũ - Ảnh 6.

Mỗi khi Hội Chữ thập đỏ thiếu người bốc xếp hay thiếu xe chở hàng hóa đi, anh Trung lại xung phong kêu gọi, vận động, chỉ sau vài giờ, có hàng trăm người đến hỗ trợ, giúp đỡ, hay là nhiều tài xế xung phong lên đường ngay trong đêm

Người dân TPHCM thảo thơm, ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa gửi đến vùng lũ - Ảnh 7.

Từ lời kêu gọi ấy, nhiều cá nhân, tổ chức và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ cũng đã nhanh chóng thông báo các điểm tiếp nhận cứu trợ. Từ lương thực, thực phẩm khô, thuốc men đến quần áo ấm, mọi nhu yếu phẩm đều được tập kết khẩn trương.

Người dân TPHCM thảo thơm, ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa gửi đến vùng lũ - Ảnh 8.

Nhiều đơn vị đã chuẩn bị sẵn đội xe vận tải chuyên dụng, sẵn sàng lăn bánh xuyên đêm để kịp thời mang hơi ấm, sự sẻ chia đến tận tay bà con vùng lũ đang gặp muôn vàn khó khăn.

CLIP: Người dân, bạn trẻ ở khu vực Bình Dương xuyên đêm bốc xếp hàng hóa lên xe để chuyển đến bà con vùng lũ ở miền Trung

Qua 4 ngày kêu gọi, Công đoàn TPHCM đã tiếp nhận khoảng 420 tấn hàng hóa gồm: gạo, mì tôm, nước uống, bánh kẹo, thuốc, quần áo, chăn mền... Trong đó, đã bố trí trên 13 chuyến xe để chở hàng hóa cứu trợ đến với đồng bào vùng lũ.

Sau khi tiếp nhận, Công đoàn TPHCM đã tổ chức phân loại, đóng gói và bốc xếp lên các xe tải, xe container để chở đến đồng bào vùng lũ.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Công đoàn TPHCM, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu ở khu vực Bình Dương (trước đây) đã tổ chức quyên góp, chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Đây là việc làm rất đáng trân trọng và ghi nhận, một số Công đoàn cơ sở còn bố trí người để lo vận chuyển, sắp xếp hàng hóa.


Tin liên quan

Những người trắng đêm “thắp sáng vùng lũ”

Những người trắng đêm “thắp sáng vùng lũ”

(NLĐO)- Sau khi được chi viện thêm hơn 200 công nhân vào vùng lũ- họ cùng với lực lượng tại chỗ trắng đêm làm việc để sớm khôi phục điện cho dân

Chỉ vài giờ, một phường ở TP HCM vận động gần 73 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ

(NLĐO) - Phường Bình Dương vận động được gần 73 triệu đồng tại đêm nhạc giao lưu văn nghệ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hình ảnh nhu yếu phẩm kịp đến với người dân vùng lũ ở Đắk Lắk

(NLĐO) - Sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập, người dân vùng lũ lụt ở Đắk Lắk vui mừng khi các đoàn cứu trợ tới phát nhu yếu phẩm

