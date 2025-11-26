Người dân TPHCM thảo thơm, ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa gửi đến bà con vùng lũ

Qua 4 ngày kêu gọi, Công đoàn TPHCM đã tiếp nhận khoảng 420 tấn hàng hóa gồm: gạo, mì tôm, nước uống, bánh kẹo, thuốc, quần áo, chăn mền... Trong đó, đã bố trí trên 13 chuyến xe để chở hàng hóa cứu trợ đến với đồng bào vùng lũ.





Sau khi tiếp nhận, Công đoàn TPHCM đã tổ chức phân loại, đóng gói và bốc xếp lên các xe tải, xe container để chở đến đồng bào vùng lũ.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Công đoàn TPHCM, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu ở khu vực Bình Dương (trước đây) đã tổ chức quyên góp, chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Đây là việc làm rất đáng trân trọng và ghi nhận, một số Công đoàn cơ sở còn bố trí người để lo vận chuyển, sắp xếp hàng hóa.

