Người dân xếp hàng dài mua bạc, nhiều cửa hàng thông báo hết hàng

Yến Anh

(NLĐO)- Giá bạc thế giới sáng 30-1 giảm mạnh khiến nhiều người xếp hàng dài mua bạc. Vài chục phút sau khi mở cửa, nhiều cửa hàng đã thông báo hết hàng.

Giá bạc hôm nay 30-1 trên thị trường thế bất ngờ giới lao dốc sau khi thiết lập mức cao nhất mọi thời đại 120 USD/ounce.

Người dân đổ đi mua bạc, cửa hàng nhanh chóng thông báo hết hàng - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng mua bạc từ sớm tại cửa hàng của Ancarat

Giá bạc thế giới lúc 11 giờ 24 ở mức 110,8 USD/ounce. Tại Ancarat, giá bạc thỏi Ancarat cũng lùi về ngưỡng 110,56 -113,97 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm mạnh ra so với giá mở cửa. Còn so với chốt phiên hôm qua, giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm tới 8 triệu đồng/kg.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg tại Phú Quý sau khi lập đỉnh lịch sử cũng giảm mạnh, giao dịch lúc 11 giờ 20 ở mức 110,5 - 113,91 triệu đồng/kg.

Giá bạc giảm khiến nhiều người dân đi mua bạc. Nhiều cửa hàng ở Hà Nội đã thông báo hết hàng ngay khi mở cửa vài chục phút.

Tại cửa hàng Ancarat trên phố Xã Đàn, người đến mua bạc phải xếp hàng rất đông. Ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc Ancarat chi nhánh Hà Nội, cho hay nhiều ngày nay cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải nhưng vẫn mở bán bình thường.

Người dân đổ đi mua bạc, cửa hàng nhanh chóng thông báo hết hàng - Ảnh 3.

Cảnh xếp hàng mua bạc diễn ra tại các cửa hàng

"Sáng nay khách đến mua bạc rất đông nhưng chúng tôi vẫn mở cửa bán hàng phục vụ người dân có nhu cầu" - ông Nguyễn Hoàng Việt cho hay.

Đại diện của Ancarat cũng nói thêm từ tháng 2-2026, Ancarat sẽ hợp tác với ngân hàng BIDV bán bạc miếng và bạc thỏi Ancarat trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Khách hàng có thể dễ dàng đặt mua và thanh toán trực tiếp trên ứng dụng cũng như sở hữu các sản phẩm bạc giới hạn và độc bản được phát hành riêng trên kênh này, đồng thời được nhận hàng ngay không phải chờ đợi.

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 30-1: Rớt thẳng đứng

Giá bạc hôm nay 30-1: Rớt thẳng đứng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay rớt thẳng đứng trên thị trường quốc tế, cùng nhịp với giá vàng kéo giá bạc Phú Quý, SBJ giảm mạnh.

giá bạc giá bạc ancarat
