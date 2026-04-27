Người đẹp Hà Nội đăng quang Miss Global Business Innovation 2026

Tối 26-4 tại Trung Quốc, đêm chung kết Miss Global Business Innovation 2026 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Trần Thị Thanh Tâm, đại diện đến từ Hà Nội.

Trần Thị Thanh Tâm đăng quang Miss Global Business Innovation 2026

Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Thanh Tâm đã thể hiện phong độ ổn định cùng sự nổi bật về cả sắc vóc lẫn trí tuệ.

Sở hữu chiều cao 1 m 70, vóc dáng cân đối cùng thần thái tự tin, cô luôn là tâm điểm trên sân khấu. Ở câu trả lời ứng xử, Thanh Tâm ghi điểm nhờ câu trả lời truyền cảm hứng, đúng trọng tâm đặc biệt với phong thái tự tin cùng bản lĩnh của mình cô gái ấy đã ghi điểm tuyết đối với ban giám khảo.

Trần Thị Thanh Tâm nổi trội về sắc vóc và trí tuệ tại cuộc thi

Người đẹp còn chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng câu chuyện cá nhân cùng thông điệp truyền cảm hứng: "Đừng đợi cả thế giới công nhận bạn mới bắt đầu tỏa sáng. Hãy tỏa sáng để thế giới thấy bạn là ai." Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp cô bứt phá và giành lấy ngôi vị cao nhất.

Trần Thị Thanh Tâm hiện là diễn viên, người mẫu và Giám đốc một công ty truyền thông, cô đại diện cho hình mẫu phụ nữ hiện đại – tự tin, bản lĩnh.

Á hậu 1 Miss Global Business Innovation 2026

Miss Global Business Innovation 2026 là cuộc thi đề cao sự kết hợp giữa sắc đẹp, trí tuệ và tư duy đổi mới trong kinh doanh.



