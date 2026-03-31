Giải trí

Ai đứng sau những màn đồng diễn ấn tượng ở chung kết "Miss World Vietnam 2025"

Thùy Trang

(NLĐO) - Biên đạo Khoa Nguyễn: "Tôi chỉ cần nói 1, thí sinh "Miss World Vietnam 2025" đã hiểu đến 2,3".

Màn đồng diễn ấn tượng ở Miss World Vietnam 2025

Đêm chung kết "Miss World Vietnam 2025" đã chính thức diễn ra thành công với những màn trình diễn rực rỡ, bùng nổ của dàn thí sinh chất lượng. Top 3 chung cuộc đã gọi tên Hoa hậu Phan Phương Oanh, Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như, Á hậu 2 Trương Tâm Như.

Trong cả hai đêm chung khảo, chung kết dàn thí sinh đã có những màn lột xác ngoạn mục trong các phần trình diễn Dance Of Vietnam, Đồng diễn mở màn, áo dài, bikini đến dạ hội.

Đứng sau những màn trình diễn "hớp hồn" người xem không thể không nhắc đến người thầy đã lặng lẽ, tận tụy phía sau hậu trường dày công tập luyện đến tối muộn cho các thí sinh là biên đạo Khoa Nguyễn.

Biên đạo Khoa Nguyễn là một cái tên không còn xa lạ đối với các cuộc thi nhan sắc trong nước khi anh đã thành công tạo nên những tiết mục đầy ấn tượng, đa dạng thể loại nhảy, múa, anh còn đặc biệt ghi dấu với những phần đồng diễn của các thí sinh.

Khoa Nguyễn - biên đạo của người đẹp

Với hơn chục năm kinh nghiệm đào tạo kỹ năng trình diễn, biên đạo múa Khoa Nguyễn đã mang đến cho các thí sinh những buổi học thú vị, cởi mở và đầy cảm hứng.

Anh cũng ấn tượng với sự chịu khó, ham học hỏi của các thí sinh. "Các bạn năm nay không chỉ ngoại hình đồng đều mà rất thông minh. Tôi chỉ cần truyền đạt 1 nhưng các em đã hiểu đến tận 2, 3 nên việc tập luyện diễn ra nhanh chóng, thuận lợi" - Khoa Nguyễn nói.

"Còn về vị trí đồng diễn thì những bạn vốn đã có kinh nghiệm sân khấu trước đó hay có kĩ năng nhảy múa và nhảy đẹp nhất sẽ được ưu tiên đứng trước" - anh nói thêm.

Sự xuất hiện của biên đạo Khoa Nguyễn trong đội ngũ chuyên môn của Miss World Vietnam 2025 đã góp phần nâng tầm chất lượng thí sinh cho cuộc thi năm nay. Về phần các em ngay khi vừa rời khỏi cuộc thi, họ cũng đã gửi lời cảm ơn, cảm kích đến anh trên các trang mạng xã hội.

Khoa Nguyễn từng thành lập "Vũ đoàn sắc màu" và đã hoạt động trong lĩnh vực Beauty Queen từ 2012 đến nay. Anh từng biên đạo và nằm trong đội ngũ ban chuyên môn của các cuộc thi nhan sắc uy tín như: Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Việt Nam 2022, Miss World Vietnam 2019, Miss World Vietnam 2022, Miss World Vietnam 2023, Mr World Vietnam 2024, Mr World 2024, Miss Grand Vietnam 2025…

Miss World Khoa Nguyễn Miss World Vietnam 2025 biên đạo Khoa Nguyễn
