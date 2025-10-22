Người đẹp Tam Triều Dâng sánh đôi bên Liên Bỉnh Phát

Nhà sản xuất phim "Bẫy tiền" ngày 22-10 tung hình ảnh, video clip quảng bá. Trong poster đầu tiên, Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng bị trói chặt tay, bịt miệng trong tình trạng kiệt quệ, ánh mắt đầy hoảng loạn như đang cầu cứu một cách tuyệt vọng.

Tam Triều Dâng và Liên Bỉnh Phát trong phim

Nhân vật của cả hai là đôi tình nhân hạnh phúc

Biến cố bất ngờ xảy đến

Đẩy cả hai vào cái bẫy lừa đảo

Họ trở thành nạn nhân

Video clip quảng bá phim

Trở lại điện ảnh sau 7 năm kể từ dự án phim "100 Ngày bên em", Tam Triều Dâng sánh đôi cùng Liên Bỉnh Phát. Cả hai thể hiện nhân vật yêu nhau, cùng trải qua những giây phút hạnh phúc.

Thế nhưng, bức tranh tình yêu nhanh chóng vỡ vụn khi gia đình cả hai cùng lúc gặp biến cố: giang hồ xuất hiện đòi nợ mẹ của Tam Triều Dâng (Kiều Oanh thủ vai), trong khi em gái ruột của Liên Bỉnh Phát (Mai Cát Vi thủ vai) cần phẫu thuật tim gấp.

Trước áp lực cần một số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn, nhân vật do Liên Bỉnh Phát thể hiện bất ngờ nhận được lời mời bí ẩn từ tin nhắn điện thoại với phần thưởng hấp dẫn. Tưởng chừng đây là "phao cứu sinh" nhưng lại biến thành chiếc bẫy khủng khiếp khi từng thử thách từ kẻ bí ẩn ngày một tàn khốc, đẩy Liên Bỉnh Phát vào vòng xoáy tuyệt vọng.

"Bẫy tiền" phản ánh thực trạng lừa đảo qua điện thoại. Phim do Oscar Dương đạo diễn, ra rạp từ ngày 21-11.