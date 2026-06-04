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Người dùng nhiều SIM phải xác thực tất cả các số đang sử dụng

Lê Duy

(NLĐO) - Người dùng sở hữu nhiều SIM điện thoại cần xác thực đầy đủ từng thuê bao trên VNeID hoặc qua nhà mạng để tránh bị khóa dịch vụ, thu hồi số

Trong lộ trình triển khai các quy định mới về quản lý viễn thông, người dùng di động đang được yêu cầu rà soát và xác thực thông tin thuê bao.

 Đáng chú ý, việc xác thực không chỉ áp dụng với số điện thoại chính mà với tất cả các SIM đang sở hữu và sử dụng.

Người dùng nhiều SIM phải xác thực tất cả các số đang sử dụng - Ảnh 1.

Người dân cần xác thực và đồng bộ dữ liệu của toàn bộ các thuê bao (bao gồm cả SIM phụ) trên hệ thống

Khách hàng đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 có thể xác thực nhanh trên ứng dụng VNeID bằng cách đăng nhập, truy cập tính năng xác nhận tích hợp thông tin, chọn số điện thoại và xác nhận số đang sử dụng.

Theo các nhà mạng, quy định mới được áp dụng trên từng số thuê bao cụ thể. Với người chỉ sử dụng một số điện thoại và đã đăng ký tài khoản VNeID bằng số này, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin, không cần thực hiện thêm thao tác.

Tuy nhiên, người sử dụng nhiều số điện thoại phải xác thực đầy đủ toàn bộ các SIM đang sở hữu, bao gồm cả SIM phụ. Thông tin thuê bao cần được chuẩn hóa, cập nhật ảnh khuôn mặt và đối chiếu với dữ liệu quốc gia để đảm bảo chính xác.

Sau khi hoàn tất xác thực, người dân nên truy cập mục “Số điện thoại” trên ứng dụng VNeID để kiểm tra danh sách thuê bao đã được tích hợp và xác nhận tình trạng sử dụng đối với từng số.

Người dùng nhiều SIM phải xác thực tất cả các số đang sử dụng - Ảnh 2.

Các bước xác thực nhanh số điện thoại trên VNeID

Các cơ quan chức năng cho biết thuê bao không hoàn thành xác thực theo quy định có thể bị tạm dừng liên lạc một chiều, sau đó khóa hai chiều và cuối cùng bị thu hồi số nếu vẫn không bổ sung thông tin.

Hiện tại, người dân có thể xác thực thông tin thuê bao qua 4 hình thức gồm: Trên ứng dụng VNeID; trên ứng dụng của nhà mạng; trực tiếp tại điểm giao dịch của doanh nghiệp viễn thông; hoặc tại các điểm được doanh nghiệp viễn thông ủy quyền thực hiện đăng ký thông tin.

Các nhà mạng cũng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục. Chẳng hạn, Viettel cung cấp ưu đãi cho người dùng tự xác thực qua ứng dụng My Viettel, đồng thời bố trí mạng lưới điểm hỗ trợ trên toàn quốc (thông qua các chuỗi bán lẻ) và hỗ trợ người cao tuổi thông qua tổng đài, nhân viên đến tận nhà khi cần thiết.

Việc xác thực thông tin thuê bao được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ "tài khoản số" của mỗi cá nhân, hạn chế tình trạng SIM không chính chủ và giảm nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo trên môi trường số. Người dân được khuyến cáo chủ động kiểm tra và hoàn tất xác thực để bảo đảm quyền lợi cũng như duy trì liên lạc thông suốt.

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