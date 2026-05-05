AI 365

Nhiều người vội vã đi xác thực khi SIM bị khóa

Thùy Linh

(NLĐO) - Nhiều người dùng đã bị khóa SIM do chưa hoàn tất việc xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08.

Đầu tuần này, anh Nguyễn Văn Phóng (phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng) lo lắng khi không thể thực hiện cuộc gọi vì SIM chưa được xác thực. Anh cho biết đã nhận được tin nhắn yêu cầu xác thực từ nhà mạng từ giữa tháng 4, nhưng do bận rộn và chưa nắm rõ cách thực hiện online nên vẫn chưa hoàn tất.

Nhiều người tá hỏa đi xác thực khi bị khóa SIM - Ảnh 1.

Người dân đi xác thực SIM để tránh bị khóa. Ảnh minh họa

Sau khi bị gián đoạn liên lạc, anh Phóng đã nhờ người cháu hỗ trợ xác thực qua ứng dụng của nhà mạng đang sử dụng. Anh chia sẻ số thuê bao này đã dùng lâu năm, lại có gói cước ưu đãi hằng tháng nên không thể để bị khóa.

Trong khi đó, ngay sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, chị Phương Anh (Hà Nội) phải trực tiếp đến cửa hàng để được hỗ trợ xác thực SIM vì thuê bao đã bị khóa.

Theo nhân viên một nhà mạng, từ tháng 4, nhà mạng đã gửi tin nhắn thông báo tình trạng SIM tới các chủ thuê bao. Tuy nhiên, quá trình xác thực trên thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng cao do người dân chưa nắm rõ cách thực hiện.

Thông tư 08 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31-3-2026, nhằm siết quản lý SIM không chính chủ. Thông tư có hai điểm mới đáng chú ý: Cho phép người dùng chủ động xác nhận số điện thoại đang sử dụng thông qua ứng dụng VNeID (từ 15-4); và yêu cầu xác thực lại khuôn mặt khi thực hiện đổi SIM sang thiết bị mới (từ 15-6).

Trường hợp số điện thoại được xác nhận chính chủ sẽ được sử dụng bình thường. Ngược lại, số thuê bao sẽ bị khóa nếu không xác thực.

Quy định mới về xác thực thông tin thuê bao được triển khai trong bối cảnh tình trạng SIM không chính chủ được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các hành vi lừa đảo.

Ngày 15-4, khi Thông tư 08 có hiệu lực, là lúc các doanh nghiệp viễn thông bắt đầu được phép đối soát dữ liệu với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an). Theo quy định, doanh nghiệp có 30 ngày để đồng bộ toàn bộ dữ liệu thuê bao lên hệ thống VNeID.

Còn 900.000 thuê bao xác nhận "không chính chủ"

Tại họp báo thường kỳ tháng 4-2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông dẫn số liệu sơ bộ từ C06, Bộ Công an cho thấy hơn 95 triệu thuê bao di động đã được đồng bộ lên hệ thống, trong đó 60 triệu "được xác nhận chính chủ".

Ngoài ra, gần 900.000 thuê bao được người dùng chủ động xác nhận "không chính chủ" thông qua VNeID. Quá trình này sẽ tiếp tục được triển khai đến ngày 15-6-2026.

Đại diện Cục Viễn thông nhấn mạnh việc xác nhận SIM chính chủ là bước tiếp theo sau giai đoạn "làm sạch dữ liệu" năm 2023. Khi đó, cơ quan quản lý đã đối soát thông tin giấy tờ của cả trăm triệu thuê bao di động, qua đó phát hiện khoảng 17 triệu trường hợp có thông tin chưa chính xác. Trong số này, 11 triệu thuê bao đã được cập nhật lại thông tin, còn 6 triệu bị dừng cung cấp dịch vụ.

Theo đại diện cơ quan quản lý, mục tiêu của Thông tư 08 là xây dựng cơ sở dữ liệu thuê bao "sạch," minh bạch, qua đó bảo vệ quyền lợi người dùng và góp phần phòng chống các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật liên quan đến SIM điện thoại.

Xếp hàng chờ xác thực số điện thoại

Dù thời gian thực hiện xác thực số điện thoại kéo dài 2 tháng, nhưng do lo ngại sim bị khóa, nhiều khách hàng chấp nhận xếp hàng chờ đợi ngay trong ngày đầu

quy định mới Ứng dụng VNEID số điện thoại sim xác thực
