Thể thao

Người hùng Mathys Tel thành "tội đồ", Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Siêu phẩm của Mathys Tel giúp Tottenham vượt lên nhưng tiền đạo người Pháp cũng khiến đội chủ nhà bị phạt đền, để Leeds cầm hòa trong cuộc đua trụ hạng

Sau khi West Ham thất thủ trước Arsenal, Tottenham bước vào trận đấu vòng 36 trên sân nhà với tinh thần hưng phấn cao độ. Thầy trò HLV Roberto de Zerbi hiểu rằng một chiến thắng sẽ giúp họ bỏ xa đối thủ trực tiếp, tiến gần hơn đến mục tiêu trụ hạng.

Đội bóng thành London nhập cuộc khá chủ động nhưng Leeds mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 21, Joe Rodon bật cao đánh đầu cận thành sau tình huống phạt góc, buộc thủ môn Antonin Kinsky phải tung người cứu thua xuất sắc.

Người hùng Mathys Tel thành "tội đồ", Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds - Ảnh 1.

Joao Palhinha tìm kiếm cơ hội trước hàng thủ Leeds

Sau thời điểm ấy, Tottenham dần lấy lại thế trận. Richarlison, Pedro Porro rồi Joao Palhinha liên tiếp thử vận may nhưng đều không thắng được thủ thành Karl Darlow hoặc hàng thủ đội khách. Đội chủ sân Tottenham Hotspur tạo sức ép ngày càng lớn về cuối hiệp một nhưng vẫn thiếu một pha xử lý quyết định để chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Người hùng Mathys Tel thành "tội đồ", Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds - Ảnh 2.

Richarlison uy hiếp khung thành thủ môn Karl Darlow

Bước ngoặt đến đầu hiệp hai và người tạo khác biệt là Mathys Tel. Phút 51, từ tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Leeds, tiền đạo người Pháp khống chế gọn gàng ngoài vòng cấm trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Siêu phẩm này khiến các khán đài sân Tottenham bùng nổ và cũng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đội chủ nhà.

Người hùng Mathys Tel thành "tội đồ", Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds - Ảnh 3.

Mathys Tel lập siêu phẩm mở tỉ số

Người hùng Mathys Tel thành "tội đồ", Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds - Ảnh 4.

Chia vui củng đồng đội

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, Tottenham tiếp tục dồn ép đối thủ nhằm tìm kiếm bàn nhân đôi cách biệt. Richarlison bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi vôlê vọt xà ở cự ly gần sau pha kiến tạo thuận lợi của Randal Kolo Muani. Việc không thể kết liễu trận đấu khiến đội chủ nhà phải trả giá trong quãng cuối trận.

Người hùng Mathys Tel thành "tội đồ", Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds - Ảnh 5.

Mathys Tel bất ngờ trở thành tội đồ

Phút 74, tình huống gây tranh cãi xuất hiện khi Tel thực hiện pha móc bóng giải nguy trong vòng cấm nhưng chân anh lại trúng vùng mặt của Ethan Ampadu. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Jarred Gillett cho Leeds hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Dominic Calvert-Lewin dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Antonin Kinsky, quân bình tỉ số 1-1 cho đội khách.

Người hùng Mathys Tel thành "tội đồ", Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds - Ảnh 6.

Dominic Calvert-Lewin quân bình tỉ số 1-1 cho đội khách

Bàn gỡ giúp Leeds chơi tự tin hơn trong phần còn lại của trận đấu. Đội khách thậm chí suýt giành trọn ba điểm ở thời gian bù giờ khi Sean Longstaff tung cú sút uy lực buộc Kinsky phải bay người cứu thua xuất thần, đẩy bóng dội xà ngang.

Tottenham cũng có lý do để tiếc nuối khi James Maddison trở lại sân cỏ sau hơn một năm dưỡng thương và đội chủ nhà đòi phạt đền ở những phút cuối nhưng VAR từ chối. Chung cuộc, hai đội chia điểm trong trận hòa 1-1 đầy căng thẳng.

Người hùng Mathys Tel thành "tội đồ", Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds - Ảnh 7.

Chia điểm Leeds, Tottenham có cơ hội trụ hạng

Kết quả này chưa thể giúp Tottenham tạo khoảng cách an toàn trong cuộc chiến trụ hạng, nhưng ít nhất đội bóng London vẫn nối dài chuỗi trận bất bại trước khi bước vào hai vòng cuối mùa.

Tottenham phải chật vật trụ hạng

