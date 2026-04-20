Thể thao

Siêu máy tính dự báo “sốc” cho Arsenal và Tottenham

Đăng Minh

(NLĐO) - Arsenal để vuột chức vô địch vào tay Man City, còn Tottenham rớt hạng sau mùa giải thảm họa tại Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Đó là dự đoán mới nhất được đưa ra bởi siêu máy tính BETSiE sau khi khép lại vòng 34 hôm 20-4 (giờ Hà Nội).

Chỉ cách đây một tuần, Arsenal còn là ứng viên số một nhưng thất bại 1-2 trước Man City tại Etihad đã làm đảo lộn tất cả.

Siêu máy dự báo “sốc” cho Arsenal và Tottenham - Ảnh 1.

Man City được dự đoán sẽ vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Khoảng cách giữa họ từ 9 điểm nay chỉ còn 3 điểm, trong khi Man City vẫn còn 1 trận chưa đấu và mùa giải chỉ còn 5 vòng nữa sẽ hạ màn.

Bàn thắng quyết định của tiền đạo Erling Haaland ở phút 65 cũng là pha lập công thứ 34 của anh trong mùa giải, được xem như cú đánh mang tính bước ngoặt.

Siêu máy tính BETSiE nhận định chiến thắng mới nhất sẽ giúp thầy trò Pep Guardiola "qua mặt" Arsenal để vô địch mùa này.

Cụ thể, BETSiE dự đoán Man City sẽ cán đích với 83 điểm, nhiều hơn Á quân Arsenal đúng 1 điểm.

Siêu máy dự báo “sốc” cho Arsenal và Tottenham - Ảnh 2.

Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta nhiều khả năng sẽ lần thứ ba về sau Man City.

Nếu kịch bản này xảy ra, Man City lên ngôi nhưng thấp hơn 8 điểm so với mùa 2023-2024, thời điểm họ vượt Arsenal với cách biệt 2 điểm.

Con số 83 điểm ấy cũng ít hơn 6 điểm so với thành tích mùa 2022-2023, khi Arsenal khép lại mùa giải trong thế kém nhà vô địch 5 điểm. 

Man Utd được dự đoán xếp thứ 3 chung cuộc, Aston Villa đứng thứ 4, còn Liverpool giành vị trí thứ 5, tức tấm vé cuối cùng đủ điều kiện dự Champions League mùa sau.

Chelsea đứng thứ 6, trong khi Brentford, Bournemouth và Brighton bám sát phía sau.

Siêu máy tính BETSiE cũng dự đoán Tottenham sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 18 với 36 điểm, tức chỉ nhiều hơn hiện tại 5 điểm.

Nếu điều đó trở thành hiện thực, đây sẽ là mùa giải có số điểm thấp nhất của Tottenham trong lịch sử Ngoại hạng Anh, vượt qua cột mốc tệ nhất trước đó là 44 điểm ở mùa 1997-1998.

Nottingham Forest được dự đoán sẽ trụ hạng với khoảng cách an toàn 3 điểm, nhờ cú hích từ chiến thắng 3-1 trước Burnley.

West Ham được dự báo xếp cao hơn Nottingham Forest 1 bậc và nhiều hơn 2 điểm.

Trong khi đó, Burnley và Wolves là 2 đội còn lại bị dự đoán sẽ phải xuống hạng mùa sau.

chức vô địch Man City Ngoại hạng Anh Arsenal siêu máy tính dự đoán Tottẹnham
