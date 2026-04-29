"Chuẩn mực vàng" vì người lao động

Báo Người Lao Động chính thức công bố Chương trình bình chọn và vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" năm 2026 đúng vào dịp Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Đây là bước đi cụ thể nhằm khẳng định vai trò của báo chí trong việc làm cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp (DN) và người lao động, đồng hành cùng TP HCM trong mục tiêu phát triển bền vững.

Từ chỉ đạo đến hành động cụ thể

Trong chuyến thăm, nói chuyện với công nhân, người lao động tại TP HCM hôm 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu không chỉ bảo đảm việc làm mà còn phải chăm lo đời sống, nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người lao động. Tinh thần đó không chỉ dừng lại ở định hướng mà cần được cụ thể hóa bằng những cơ chế, cách làm cụ thể, có thể đo lường và kiểm chứng trong thực tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định giai cấp công nhân là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và nói chuyện với công nhân - lao động tại TP HCM vào ngày 27-4.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ yêu cầu này, Báo Người Lao Động chính thức công bố Chương trình bình chọn và vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" năm 2026 đúng vào dịp Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Đây không chỉ là một hoạt động vinh danh, chương trình hướng đến một mục tiêu lớn hơn: thiết lập một chuẩn mực mới về DN từ chính góc nhìn của người lao động, những người trực tiếp tạo ra giá trị và cũng là những người cảm nhận rõ nhất chất lượng môi trường làm việc.

Trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng, yêu cầu đối với DN không còn dừng ở việc "có việc làm" mà là việc làm đó có xứng đáng để gắn bó hay không. Và câu trả lời chỉ có thể đến từ chính người lao động.

Chuẩn mực không còn nằm trên giấy

Điểm khác biệt cốt lõi của chương trình nằm ở cách tiếp cận. Thông thường, việc đánh giá DN chủ yếu dựa vào hồ sơ, báo cáo hoặc đề cử, thì lần này, 50% kết quả được xác lập từ khảo sát độc lập. Đây không chỉ là một con số kỹ thuật mà là một sự thay đổi về tư duy. Người lao động thay vì là đối tượng được nói đến, trở thành chủ thể trực tiếp tham gia đánh giá. Những trải nghiệm về thu nhập, phúc lợi, môi trường làm việc, cơ hội phát triển… sẽ được phản ánh một cách chân thực.

Bên cạnh đó, chương trình còn kết hợp dữ liệu từ hồ sơ DN và thẩm định của Hội đồng xét chọn, tạo nên một cơ chế đánh giá đa chiều, có kiểm chứng. Tổng điểm được tính theo công thức rõ ràng, minh bạch, hạn chế tối đa yếu tố cảm tính.

Đáng chú ý, DN tham gia không phải đóng bất kỳ khoản phí nào và không tài trợ cho chương trình. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính độc lập của chương trình, đồng thời tạo điều kiện để mọi DN, đặc biệt là DN sản xuất, sử dụng nhiều lao động có thể tham gia trên tinh thần tự nguyện và minh bạch.

Với cách tiếp cận này, danh hiệu "Chuẩn mực vàng" không còn là sự ghi nhận mang tính hình thức mà trở thành một chứng nhận có giá trị thực chất, được xác lập từ dữ liệu và trải nghiệm.

Không chỉ là vinh danh

Chương trình bình chọn và vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" năm 2026 được triển khai tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gồm TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, là khu vực tập trung đông đảo lực lượng lao động và đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.

Doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được truyền thông mạnh trên hệ sinh thái Báo Người Lao Động .Đồ họa: VFA

Việc lựa chọn khu vực này không chỉ mang ý nghĩa về quy mô mà còn gắn trực tiếp với một yêu cầu lớn hơn, là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng môi trường lao động bền vững, yếu tố đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của TP HCM và cả vùng.

Với DN, tham gia chương trình không đơn thuần là để "nhận danh hiệu". Quan trọng hơn, đây là cơ hội để được đánh giá một cách độc lập từ chính người lao động, từ đó nhìn lại chính mình để có sự thay đổi phù hợp.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gắn với chất lượng nguồn nhân lực, một DN được người lao động đánh giá cao không chỉ có lợi thế trong tuyển dụng mà còn tạo dựng được niềm tin trong hợp tác và phát triển dài hạn. Danh hiệu "Chuẩn mực vàng" vì vậy mang ý nghĩa như một bảo chứng về uy tín, chứ không chỉ là một hình thức vinh danh.

Đối với xã hội, chương trình góp phần lan tỏa một thông điệp rõ ràng, DN không chỉ phát triển bằng lợi nhuận mà còn bằng cách họ đối xử với người lao động. Khi những DN làm tốt được ghi nhận, một chuẩn mực mới sẽ dần hình thành, thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh và nâng cao chất lượng môi trường lao động.

Chương trình chính thức nhận đăng ký từ ngày 1-5 đến 15-6-2026. Kết quả sẽ được công bố vào cuối tháng 6-2026, với danh sách Top 10 DN đạt "Chuẩn mực vàng" là những đơn vị không chỉ có chính sách tốt trên hồ sơ mà thực sự được người lao động ghi nhận.

Trong một thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng, việc lắng nghe người lao động không còn là lựa chọn mà là điều kiện để DN tồn tại và phát triển.

