Pháp luật

Người mang 5 tiền án ở Đà Nẵng tiếp tục bị bắt

Trần Thường

(NLĐO) – Người đàn ông ở Đà Nẵng từng bị phạt tù về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, trộm cắp tài sản vừa tiếp tục bị bắt.

Ngày 16-1, Đồn Biên phòng Tam Thanh (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) đã có báo cáo kết quả điều tra vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy" xảy ra tại phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng.

Người có 5 tiền án tại Đà Nẵng bị bắt vì Tàng trữ ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Quốc Phú

Trước đó, lúc 9 giờ 45 phút ngày 13-1, trong quá trình tuần tra trên đường Duy Tân (khối phố Phú Ân, phường Quảng Phú), tổ công tác Đồn Biên phòng Tam Thanh phát hiện Nguyễn Quốc Phú (SN 1989, trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, không nơi ở cố định) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ một ống nhựa chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một ống thủy tinh nghi dùng để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan chức năng, Phú khai nhận mua số ma túy trên với giá 400.000 đồng để sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ. Kết luận giám định xác định tang vật là ma túy loại Methamphetamine và Ketamine, tổng khối lượng 0,60 g.

Đáng chú ý, Nguyễn Quốc Phú là đối tượng có 5 tiền án, từng nhiều lần chấp hành án phạt tù về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và từng đi cai nghiện bắt buộc.

Ngày 15-1, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Ngày 16-1, đơn vị đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Đà Nẵng ra quyết định chuyển vụ án nói trên cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

