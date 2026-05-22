Người mẫu Nhã Tâm trở lại đầy ấn tượng với bộ ảnh sporty ngập tràn khí chất

Bộ ảnh mới của mẫu nhí Nhã Tâm thu hút sự chú ý bởi tinh thần sporty hiện đại. Ngay từ những khung hình đầu tiên, Nhã Tâm đã tạo điểm nhấn bằng thần thái cuốn hút, ánh nhìn sắc sảo cùng phong cách ngày càng nổi bật.

Trong concept lần này, Nhã Tâm xuất hiện với những thiết kế đến từ thương hiệu CANIFA, mang hơi thở trẻ trung và thời thượng.

Từ set váy tennis phối áo crop top thanh lịch đến trang phục thể thao sắc vàng nổi bật, mỗi lựa chọn đều giúp cô bé thể hiện rõ hình ảnh năng động, cá tính và tràn đầy sức sống.

Điểm khiến loạt ảnh trở nên thu hút chính là khả năng biến hóa linh hoạt của Nhã Tâm trước ống kính. Khi đứng tựa bên lưới sân đấu với phong thái bản lĩnh, cô bé mang đến cảm giác tự tin và đẳng cấp.

Ở một khung hình khác, khi ngồi giữa sân cùng cây vợt trên tay, Nhã Tâm lại toát lên vẻ hiện đại, thời thượng và đầy năng lượng.

Mẫu nhí Nhã Tâm sở hữu vẻ đẹp trong veo nhưng có kỹ năng catwalk đầy ấn tượng

Không chỉ nổi bật bởi gương mặt sáng và thần thái tốt, Nhã Tâm còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách tạo dáng và kiểm soát biểu cảm. Mỗi bức hình đều có chiều sâu, giữ được sự chắc chắn trong thần thái và tinh thần thời trang xuyên suốt. Đây là yếu tố giúp cô bé ngày càng tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả cũng như giới chuyên môn.

Bộ ảnh mới tiếp tục khẳng định hình ảnh một gương mặt giàu tiềm năng của Nhã Tâm trên hành trình nghệ thuật. Sự tự tin, phong cách ngày càng hoàn thiện cùng khả năng làm mới bản thân qua từng concept cho thấy cô bé đang từng bước xây dựng vị trí riêng.

Nhã Tâm không chỉ mang đến nguồn năng lượng mới mẻ mà còn cho thấy phong thái ngày càng đẳng cấp của một gương mặt nổi bật trong thế hệ người mẫu hiện nay.