Lê Trần Thanh Tâm đẹp cỡ nào mà được ví như Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi

Nhan sắc gây chú ý của diễn viên trẻ Lê Trần Thanh Tâm

Lê Trần Thanh Tâm đang là gương mặt diễn viên nữ tiềm năng của điện ảnh Việt khi sở hữu gương mặt xinh đẹp, khí chất sang trọng cùng khả năng diễn xuất được đào tạo bài bản.

Thanh Tâm sinh năm 2005 tại Thanh Hoá, cô cao 1m68. Ngay khi 18 tuổi, cô được bạn bè động viên thi vào trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội do sở hữu gương mặt thanh tú cùng đường nét sang trọng hiếm có.

Quyết định thử sức tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh dù gia đình không có ai theo nghệ thuật trước đó, Thanh Tâm bất ngờ đỗ thủ khoa. Bước ngoặt lớn này giúp người đẹp có niềm tin hơn vào khả năng diễn xuất của bản thân. Lợi thế gương mặt đẹp phát sáng giúp cô nàng sinh viên nhanh chóng nhận được sự chú ý từ các nhà làm phim ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Người đẹp Lê Trần Thanh Tâm được ví như Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi bản Việt

Nét mặt thanh tú cùng đôi mắt biết kể chuyện, Thanh Tâm được gọi là 'Nữ thần mặt mộc' với làn da trắng sáng mịn màng cùng đường nét rất điện ảnh. Cô được ví với vẻ đẹp và khí chất như các minh tinh Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi của xứ Trung.

"Nữ thần mặt mộc" Lê Trần Thanh Tâm háo hức chờ phim lên sóng VTV3

Với lợi thế sẵn có, Thanh Tâm đã tham gia nhiều phim ngắn từ năm đầu đại học. Bước qua năm ba, cô nàng nhận được vai chính "Công chúa Tiên Dung" trong phim điện ảnh cổ trang "Huyền Tình Dạ Trạch". Tiếp đó, cô được vào vai Thùy Trang trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đang chiếu trên VTV3…

Cận cảnh nhan sắc người đẹp xứ Thanh

Mới chỉ đang là sinh viên thế nhưng Thanh Tâm đã có những cơ hội để phát triển trong lĩnh vực phim ảnh. Với tiềm năng sẵn có cùng việc được đào tạo bài bản "Người đẹp xứ Thanh" hứa hẹn sẽ là thế hệ diễn viên trẻ triển vọng của làng điện ảnh Việt.

Chia sẻ với truyền thông, Thanh Tâm cho biết: "Tôi đam mê lĩnh vực diễn xuất cháy bỏng, mỗi ngày tôi đều cố gắng vừa học vừa quay phim để tích lũy kinh nghiệm. Tôi luôn tận dụng mọi thời gian rảnh để hoàn thiện bản thân, học hỏi trong trường, ra phim trường học hỏi các anh chị. Tôi luôn trau dồi khả năng diễn xuất để mọi người công nhận chứ không ỉ lại vào ngoại hình".