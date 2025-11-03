HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Quảng Trị: Ngầm tràn qua suối nước dâng hơn 5 mét, mưa vẫn không ngớt

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Mưa lớn trong ngày 3-11 khiến nước lũ dâng cao, hàng loạt ngầm tràn qua suối ở miền núi tỉnh Quảng Trị bị nước dâng chia cắt

Chiều 3-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết mưa lớn kéo dài khiến hơn 3.763 hộ/11.786 nhân khẩu ở tỉnh này bị ngập lụt, hơn 28.500 học sinh phải tạm nghỉ học và hàng loạt ngầm tràn qua suối bị nước dâng chia cắt.

Đến trưa cùng ngày, nhiều quốc lộ, tỉnh lộ tại Quảng Trị bị ngập lụt như Quốc lộ 9C, Quốc lộ 12A, tuyến ĐT-49C, tuyến ĐT-564B, TL-559. Hơn 130 ngầm tràn ở khu vực miền núi và đường giao thông bị chia cắt, tập trung tại các xã Kim Phú, Kim Ngân, Khe Sanh, Đakrông, Ba Lòng, Bố Trạch, Phong Nha, A Dơi...

Quảng Trị mưa lũ: Nước dâng cao chia cắt hàng loạt ngầm tràn qua suối - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường, ngầm tràn qua suối ở miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị bị nước dâng, chia cắt

Quảng Trị mưa lũ: Nước dâng cao chia cắt hàng loạt ngầm tràn qua suối - Ảnh 2.

Quảng Trị mưa lũ: Nước dâng cao chia cắt hàng loạt ngầm tràn qua suối - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường, ngầm tràn ở miền núi Quảng Trị bị nước ngập sâu, chia cắt

Toàn tỉnh có 50 điểm sạt lở trên các các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và địa bàn các xã Đakrông, Kim Ngân, Hướng Hiệp, Tà Rụt, Dân Hóa, La Lay, Tuyên Lâm, Phong Nha...

Nước lũ dâng cao chia cắt hàng loạt tuyến đường, ngầm tràn qua suối ở tỉnh Quảng Trị 

Ghi nhận tại xã Đakrông, từ sáng 3-11 đến chiều cùng ngày, trên địa bàn có mưa rất to. Hàng loạt ngầm tràn qua suối bị ngập sâu, có nơi nước lũ dâng cao gần 5 m. 

Đơn cử như cầu tràn Đá Đỏ nước lũ ngập 5m, cầu tràn Ly Tôn ngập trên 4 m, cầu RaPong ngập gần 1 m.. Trong đó, nhiều điểm trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Đakrông bị chia cắt vì nước lũ dâng cao. 

Tại các điểm ngập sâu, các lực lượng biên phòng phối hợp chính quyền địa phương lập rào cảnh báo nguy hiểm, túc trực không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Đến ngày 3-11, tỉnh Quảng Trị có 7 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương do mưa lũ.

Tin liên quan

Mưa lớn ở Quảng Trị: Sạt lở, ngập sâu, giao thông tê liệt

Mưa lớn ở Quảng Trị: Sạt lở, ngập sâu, giao thông tê liệt

(NLĐO) - Từ đêm 2 đến sáng 3-11, mưa to tiếp tục trút xuống địa bàn ở Quảng Trị khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, giao thông ách tắc.

Chủ tịch Đà Nẵng ký chi 210 tỉ hỗ trợ khẩn cho 72 xã phường khắc phục mưa lũ

(NLĐO) – TP Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỉ cho 72 xã phường để khắc phục hậu quả do trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10-2025.

Dự báo thời tiết, 3-11: Có nắng, mưa về chiều tối và đêm

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết, TP HCM hôm nay tiếp tục có gió Tây Nam đến Tây hoạt động cấp 2-3, mưa dông vẫn xuất hiện trên khu vực về chiều tối và đêm.

mưa lớn sạt lở tỉnh Quảng trị quốc lộ mưa lũ miền Trung ngập lũ tin bão mới nhất tỉnh lộ
