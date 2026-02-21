HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Người mua bạc kỳ vọng điều gì trong năm Bính Ngọ 2026?

Bài: Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Dù cơn sốt đầu cơ bạc đã lắng xuống, nhu cầu tích lũy bạc trong dân vẫn chưa biến mất

Sáng 21-2, giá bạc thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 84,52 USD/ounce, tăng mạnh 6,09 USD, tương đương 7,77% so với phiên liền trước. Động thái phục hồi đáng kể này diễn ra sau giai đoạn biến động dữ dội của thị trường kim loại quý, khi bạc vừa trải qua một trong những cú sụt giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tại thị trường trong nước, do vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phần lớn doanh nghiệp kinh doanh bạc chưa mở cửa giao dịch trở lại, chỉ có thương hiệu Ancarat bắt đầu mở bán từ ngày 20-2 (mùng 4 Tết). Sáng nay, mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, doanh nghiệp này niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,144 – 3,241 triệu đồng/lượng (mua – bán), trong khi bạc kilogram được giao dịch quanh mức 83,84 – 86,42 triệu đồng/kg.

Dự đoán giá bạc năm Bính Ngọ 2026: Xu hướng và kỳ vọng của nhà đầu tư - Ảnh 1.

Nhiều người xếp hàng mua bạc ở vùng đỉnh 120 triệu đồng nhưng giá sập mạnh chỉ sau vài ngày

Trước đó, vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, thị trường bạc chứng kiến cú "rơi tự do" mang tính lịch sử khi giá lao dốc từ vùng đỉnh 121 USD/ounce xuống dưới 65 USD/ounce, tương đương mức giảm khoảng 46% chỉ trong vài ngày. Diễn biến này không chỉ xóa sạch thành quả tăng giá trước đó mà còn khiến cơn sốt bạc từng lan rộng tại Việt Nam nhanh chóng hạ nhiệt.

Dù cơn sốt đầu cơ đã lắng xuống, nhu cầu tích lũy bạc trong dân vẫn chưa biến mất. Ghi nhận trên thị trường tự do cho thấy trong dịp Tết Nguyên đán 2026, giao dịch bạc vật chất vẫn diễn ra khá sôi động khi giá bạc kilogram giảm về quanh mốc 80 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhà đầu tư từng "đu đỉnh" ở mức 120 triệu đồng/kg tiếp tục kỳ vọng giá bạc sẽ phục hồi trong năm mới Bính Ngọ 2026. 

Dự đoán giá bạc năm Bính Ngọ 2026: Xu hướng và kỳ vọng của nhà đầu tư - Ảnh 2.

Giá bạc hiện tại được giao dịch quanh 82 triệu đồng/kg

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia vàng bạc Nguyễn Ngọc Trọng cho biết đầu năm 2025, giá bạc thế giới chỉ quanh mức 29 USD/ounce, sau đó tăng rất mạnh lên đỉnh 121 USD/ounce, tương đương mức tăng hơn 300%. Tuy nhiên, ngay sau giai đoạn tăng nóng, thị trường đã điều chỉnh sâu với mức giảm gần 50% chỉ trong vài ngày đầu năm 2026.

"Trong lịch sử, việc bạc tăng mạnh rồi điều chỉnh sâu không phải chưa từng xảy ra, nhưng biên độ và tốc độ của đợt biến động vừa qua là rất đáng chú ý.

Sau khi chạm đáy khoảng 64 USD/ounce, giá bạc đã phục hồi và dao động quanh vùng 70–80 USD, có thời điểm vượt mốc 80 USD. Với mặt bằng hiện tại, có thể xem vùng 70 USD là nền giá mới tương đối ổn định" - ông Trọng nhận định.

Theo chuyên gia này, nếu đặt trong tương quan với giá vàng giai đoạn 2025–2026, mức giá bạc 70–80 USD/ounce có thể được xem là vùng trung bình, thậm chí là thấp cho một chu kỳ mới. Khả năng giá bạc giảm sâu xuống dưới 60 USD được đánh giá là không cao, trong khi vùng hỗ trợ đáng chú ý nằm quanh 65–70 USD trước khi hình thành xu hướng tăng trở lại.

Tuy vậy, để quay lại vùng đỉnh 121 USD/ounce, thị trường bạc cần thêm thời gian và các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh. Từ mức 80 USD lên 120 USD đồng nghĩa với mức tăng gần 50%, đòi hỏi động lực lớn hơn so với hiện tại. Đợt tăng nóng trước đó chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như giá vàng tăng mạnh, căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu, trong khi hiện nay các yếu tố này đã phần nào lắng dịu.

Dự đoán giá bạc năm Bính Ngọ 2026: Xu hướng và kỳ vọng của nhà đầu tư - Ảnh 4.

Giá bạc Ancarat sáng 21-2

Ở thị trường trong nước, ngày càng có nhiều thương hiệu tham gia sản xuất và kinh doanh bạc vật chất tích lũy, bên cạnh các tên tuổi quen thuộc như Phú Qúy, SBJ hay Ancarat. Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng bắt đầu mở rộng sang mảng bạc để đón đầu nhu cầu.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Văn Huy, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, so với vàng, thị trường bạc vật chất tại Việt Nam vẫn có quy mô nhỏ và tính thanh khoản thấp hơn. Trong những giai đoạn biến động mạnh, chênh lệch giữa giá mua và giá bán có thể bị đẩy lên cao, gây bất lợi cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Dù vậy, ông Huy cho rằng bối cảnh hiện nay đã khác so với cú sập bạc năm 2011, khi bạc chủ yếu là công cụ đầu cơ. Hiện tại, bạc đang được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp tăng mạnh và vai trò quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là những yếu tố nền tảng giúp bạc dần được nhìn nhận như một kênh đầu tư dài hạn, thay vì chỉ là một cơn sóng đầu cơ ngắn hạn.


Tin liên quan

Sáng 13-2, giá vàng - giá bạc trong nước giảm mạnh

Sáng 13-2, giá vàng - giá bạc trong nước giảm mạnh

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm hàng triệu đồng theo đà lao dốc của giá thế giới.

Cuối ngày 3-2, giá bạc phục hồi nhanh nhưng nhiều người vẫn khóc ròng vì "đu đỉnh"

(NLĐO) – Giá bạc phục hồi mạnh cả ở thị trường trong nước và thế giới, nhưng nhiều nhà đầu tư trong nước vẫn đang "xa bờ".

Giá bạc hôm nay 30-1: Rớt thẳng đứng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay rớt thẳng đứng trên thị trường quốc tế, cùng nhịp với giá vàng kéo giá bạc Phú Quý, SBJ giảm mạnh.

