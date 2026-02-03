HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cuối ngày 3-2, giá bạc phục hồi nhanh nhưng nhiều người vẫn khóc ròng vì "đu đỉnh"

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc phục hồi mạnh cả ở thị trường trong nước và thế giới, nhưng nhiều nhà đầu tư trong nước vẫn đang "xa bờ".

Cuối ngày 3-2, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 3,45 triệu đồng/lượng, bán ra 3,56 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch giá bạc miếng mua vào 3,25 triệu đồng.

Sáng 2-2, giá bạc miếng tại Tập đoàn Phú Quý được giao dịch ở mức 3,25 triệu đồng/lượng mua vào, 3,35 triệu đồng/lượng bán ra.

Một số thương hiệu khác như bạc Ancarat cũng nâng mức giá giao dịch lên 3,25 triệu đồng/lượng mua vào, 3,35 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc phục hồi nhanh, nhà đầu tư vẫn khóc ròng vì "đu đỉnh" - Ảnh 1.

Giá bạc tăng nhanh nhưng vẫn thấp hơn so với mốc đỉnh 4,7 triệu đồng/lượng lập ngày 29-1

Giá bạc trong nước phục hồi nhanh theo đà đi lên của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 87,44 USD/ounce, tăng tới 10,2% so với phiên trước. Đây là mức tăng trở lại rất mạnh của giá bạc sau chuỗi lao dốc lịch sử. Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh 121 USD/ounce, giá bạc vẫn đang thua xa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người đã xếp hàng mua bạc ở vùng đỉnh lên tới 4,7 triệu đồng/lượng ngày 29-1 khi giá thế giới lập đỉnh 121 USD/ounce. Hiện tại, giá bạc trong nước phục hồi nhưng vẫn còn thấp hơn khoảng 1,15 triệu đồng/lượng so với đỉnh, khiến nhiều người trót "đu đỉnh" vẫn lỗ nặng.

Chị Diệp Thy (ngụ TPHCM) cho biết trong 2 ngày 28 và 29-1, khi giá bạc lên tới 4,5-4,7 triệu đồng/lượng, chị đã mua vào 200 lượng, thanh toán ngay và sẽ nhận hàng sau 5 tháng. Khoản tiền mua bạc được chị quyết định rút trước hạn sổ tiết kiệm ngân hàng với kỳ vọng giá bạc sẽ tăng tiếp.

"Tôi đổ gần 1 tỉ đồng mua bạc, nhưng chỉ một ngày sau giá bạc sập theo giá thế giới khiến khoản đầu tư của tôi lỗ tới 300 triệu đồng. Đến giờ, giá tăng trở lại, bạc chưa được nhận nhưng vẫn lỗ nặng" - chị Thy kể.

Trên các diễn đàn, hội nhóm đầu tư, nhiều người bày tỏ sốc nặng khi giá bạc thế giới sập 42% chỉ trong vài ngày; trong khi giá bạc kg trong nước cũng rớt hàng chục triệu đồng. Thậm chí, giá niêm yết bạc kg của SBJ, Phú Quý ở vùng đỉnh khoảng 122 – 123 triệu đồng, trong khi trên thị trường tự do giá được các nhà đầu tư giao dịch với nhau lên tới 140 triệu đồng.

Không ít người đã "đu đỉnh" giá bạc kg vùng 140 triệu đồng và hiện tại, giá chỉ còn khoảng 100-110 triệu đồng.

Giá bạc phục hồi nhanh, nhà đầu tư vẫn khóc ròng vì "đu đỉnh" - Ảnh 2.

Theo ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty kim loại quý Ancarat, trên thế giới lượng bạc thanh khoản được (gồm bạc trong dân và nằm dưới dạng tích trữ) chỉ chiếm 17%. Còn lại bạc nằm trong các linh kiện điện tử, pin xe điện, pin năng lượng mặt trời... Do vậy vừa qua đã dẫn đến cơn sóng mua vì sợ bỏ lỡ cơ hội tăng giá bạc không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới. Trong khi đó, lượng vàng trôi nổi có thể giao dịch được trên thế giới chiếm đến hơn 50%.

"Có thể thấy biến động giá vàng sẽ không nhanh và mạnh như biến động giá bạc. Nói cách khác, giá bạc lên nhanh mà xuống cũng nhanh. Chu kỳ biến động giá lần này của bạc rất khó dự báo nên nhà đầu tư cũng không vội mua một lần hoặc mua đuổi ở vùng giá cao" – ông Trung Anh nói.



