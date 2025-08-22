Chờ CLB Công an TP HCM chứng tỏ thực lực

CLB Công an TP HCM gây ấn tượng với chiến thắng thuyết phục trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà Thống Nhất ở ngày khai mạc V-League 2025-2026. Khởi đầu như mơ, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức nhanh chóng được đánh giá là ứng viên vô địch mùa này.

Xóa "dớp" không thắng ở Hà Nội?

Trận đấu đầu tiên của mùa giải mới luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ và kết quả thế nào cũng chưa thể đánh giá đúng thực lực của mỗi đội bóng. Vì vậy, CLB Công an TP HCM cần thêm một kết quả khả quan khi so tài đối thủ mạnh là Thể Công Viettel để chứng minh vị thế ứng viên đua tranh chức vô địch V-League.

Khi còn mang tên gọi cũ, đội chủ sân Thống Nhất thường khó giành được điểm số khi thi đấu ở Hà Nội. Thống kê V-League mùa trước cho thấy CLB TP HCM chỉ giành được 1 điểm trong 3 trận thi đấu tại thủ đô, bao gồm hòa Công an Hà Nội, thua Hà Nội FC và Thể Công Viettel.

Dù có nhiều tiến bộ trong thời gian qua song đội bóng của TP HCM vẫn chưa thể xóa "dớp" không thắng tại Hà Nội kể từ năm 2017. Vừa qua, người hâm mộ khấp khởi khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Công an TP HCM trước CLB Hà Nội. Họ kỳ vọng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ tiếp tục duy trì phong độ cao để có được 3 điểm khi thi đấu trên sân Hàng Đẫy, trước chủ nhà Thể Công Viettel.

CLB Công an TP HCM (giữa) sẽ chứng tỏ thực lực thông qua kết quả vòng 2 V-League 2025-2026? (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Trong lịch sử 5 lần so tài gần nhất giữa 2 đội, Thể Công Viettel giành 2 trận thắng, 2 hòa trước Công an TP HCM. Thể Công Viettel cũng chưa từng thất bại khi tiếp đón Công an TP HCM trên sân nhà kể từ năm 2007.

Mùa này, đội bóng "áo lính" cũng là ứng viên vô địch các giải quốc nội khi chiêu mộ nhiều cầu thủ trẻ giàu khát vọng, kinh nghiệm thi đấu và sở hữu trình độ chuyên môn cao. Ở ngày ra quân V-League 2025-2026, Thể Công Viettel suýt giành chiến thắng trước Công an Hà Nội và trận hòa 1-1 giữa 2 đội bóng thủ đô cũng được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao.

Với bàn tay nhào nặn của chiến lược gia kỳ cựu người Bulgaria Velizar Popov, lối chơi của Thể Công Viettel dần gắn kết, nhuần nhuyễn hơn. Các tuyến phối hợp nhịp nhàng, đồng điệu và đạt hiệu quả cao khi áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công.

Trong khi đó, dù không có nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng Công an TP HCM là một tập thể đoàn kết. Các cầu thủ tiếp thu nhanh triết lý thi đấu của ban huấn luyện và biết xoay chuyển chiến thuật hợp lý, theo từng giai đoạn, diễn biến của trận đấu.

Đánh bại đối thủ tên tuổi là CLB Hà Nội cũng tạo đà tâm lý hưng phấn cho thầy trò ông Lê Huỳnh Đức trước chuyến làm khách đến thủ đô, đối đầu chủ nhà Thể Công Viettel.

Sức mạnh từ hàng thủ

Chiến thắng trong ngày ra quân V-League 2025-2026 của Công an TP HCM có công lớn từ hàng thủ. Bộ 3 trung vệ Matheus Felipe, Khổng Minh Gia Bảo, Trần Hoàng Phúc và thủ thành Patrik Lê Giang bọc lót cho nhau rất ăn ý. Khả năng đọc tình huống nhạy bén, đưa ra những mảng miếng đánh chặn hợp lý và kịp thời của hàng phòng ngự giúp CLB Công an TP HCM hóa giải phần lớn các "làn sóng" tấn công đa dạng bên phía CLB Hà Nội.

Bên cạnh đó, sự cơ động của 2 cầu thủ chạy cánh Võ Huy Toàn và Lê Quang Hùng không những giúp đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức giải tỏa sức ép từ đối phương mà còn gia tăng khả năng hỗ trợ tấn công biên. Quang Hùng là người kiến tạo để Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số, trong khi Huy Toàn ban bật thanh thoát cùng đồng đội bên cánh trái trước khi dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số cho CLB Công an TP HCM.

Hàng thủ vững chắc là tiền đề giúp tuyến trên an tâm thi đấu, tự tin hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những đổi thay trong đội hình xuất phát của Công an TP HCM dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức giúp tuyến giữa kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động triển khai tấn công từ phần sân nhà. Trong đó, các tiền vệ Đức Phú, Endrick, Quốc Cường đóng vai trò "vệ tinh" cung cấp bóng cho hàng công, cũng như hỗ trợ phòng ngự, đánh chặn từ xa.

HLV Lê Huỳnh Đức nhận xét: "Đội bóng đã bổ sung tân binh trước mùa giải song chưa có đủ thời gian làm quen, tập luyện chung. Nếu các tuyến phối hợp ăn ý hơn trong thời gian tới, CLB Công an TP HCM sẽ là đội bóng khó bị đánh bại".



