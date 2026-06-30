"Người nhện" Zion Suzuki xuất sắc nhưng không thể giúp Nhật Bản thoát thua Brazil

Nhật Bản có màn trình diễn xuất sắc ở vòng bảng FIFA World Cup 2026 và cũng từng thắng Brazil trong trận đấu giao hữu hồi tháng 10-2025. Vì vậy, khi tái đấu Selecao ở vòng 1/16 rạng sáng 30-6, đoàn quân HLV Moriyasu Hajime thể hiện sự tự tin cao độ.

Những chiến binh "samurai xanh" bất ngờ dâng cao đội hình chơi pressing, đôi công với đối thủ. Với nền tảng thể lực bền bỉ của những tuyển thủ chơi bóng ở châu Âu, Nhật Bản không thua kém Brazil trong cách tình huống tranh chấp hay đua tốc độ.

Xuất phát từ đường chuyền hỏng của hậu vệ kỳ cựu Danilo ngay bên phần sân nhà, tiền vệ Kaishu Sano bên phía Nhật Bản nhanh như cắt cướp được bóng. Cầu thủ đang khoác áo Mainz 05 tự tin đột phá, vượt qua sự truy cản của Casemiro trước khi dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ thành Alisson Becker.

Bàn thắng của Nhật Bản khiến cầu trường Houston như nổ tung. Áp lực thể hiện rõ trong cách triển khai tấn công của đoàn quân HLV Carlo Ancelotti, khi Brazil kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng hoàn toàn bế tắc trước "bức tường thành" kỷ luật mà HLV Moriyasu dựng lên.

Đáng chú ý, tài cản phá xuất thần của thủ thành Zion Suzuki giúp Nhật Bản giữ sạch lưới trong 55 phút thi đấu. Thống kê trận đấu thể hiện Brazil tung ra tổng cộng 20 cú sút với 7 lần đưa bóng trúng đích. Thủ môn "người nhện" Suzuki là người có 5 pha cứu thua ngoạn mục, bao gồm các tình huống dứt điểm hiểm hóc đến từ những siêu sao Vinicius Junior, Rayan hay Matheus Cunha....

Tuy nhiên, Brazil là đội bóng có lối chơi hoa mỹ, tấn công đa dạng và rất giàu kinh nghiệm đấu trường World Cup. Bước sang hiệp 2, HLV Ancelotti thực hiện hàng loạt thay đổi về nhân sự và chiến thuật khi tung thần đồng Endrick vào sân. Sức ép nghẹt thở bắt đầu được các vũ công Samba cụ thể hóa bằng các đường treo bóng xé toạc hàng thủ đối phương.

Phút 51, thủ môn Zion Suzuki của Nhật Bản phải trổ tài cứu thua xuất thần sau cú đánh đầu cận thành của Bruno Guimaraes. Ngay sau đó, Takehiro Tomiyasu cũng có tình huống lăn xả cứu thua ngay trên vạch vôi từ pha dứt điểm của Casemiro.

Tuy nhiên, áp lực quá lớn cuối cùng cũng khiến hệ thống phòng ngự của Nhật Bản rạn nứt. Phút 55, đón đường tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái của Gabriel Magalhaes, cựu binh Casemiro chọn vị trí thông minh, đánh đầu dũng mãnh tung lưới Suzuki, quân bình tỷ số 1-1 cho Brazil.

Bàn gỡ này cũng giúp đôi chân của những "vũ công samba" được cởi bỏ áp lực, trở nên thanh thoát hơn hẳn. Vinicius Junior tiếp tục nhảy múa bên cánh trái, xé toang hàng thủ Nhật Bản nhưng cú tỉa bóng bằng má ngoài chân phải của ngôi sao Real Madrid vẫn không thể "quật ngã" thủ thành Suzuki.

Khi trận đấu trôi dần về những phút bù giờ cuối cùng và tất cả đều đã nghĩ về hai hiệp phụ, bước ngoặt định mệnh lại xuất hiện. Phút 90+6, từ một tình huống mất bóng sâu bên phần sân nhà của các cầu thủ Nhật Bản, Brazil tổ chức hãm thành chớp nhoáng.

Bruno Guimaraes thực hiện động tác giả đánh lừa toàn bộ hàng thủ áo xanh trước khi chuyền bóng tinh tế cho Gabriel Martinelli trong vòng cấm địa. Ngôi sao đang thuộc biên chế Arsenal khống chế gọn gàng rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Theo thống kê lịch sử, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1938, Brazil mới lại lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước ở hiệp 1 trong một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup. Chiến thắng nghẹn ngào đưa Brazil tiến bước vào vòng 16 đội, trong khi các chiến binh "Samurai Xanh" phải ngậm ngùi chia tay giải đấu trong nước mắt dù đã có một trận đấu kiên cường và quả cảm.