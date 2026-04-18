Góc nhìn

Vận hội mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Đại sứ Trần Đức Mậu (nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại - Bộ Ngoại giao)

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo dấu mốc lịch sử mới cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Những kết quả to lớn của chuyến thăm này không những nâng cao tầm vóc và gia tăng chất lượng của mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn mở ra vận hội mới cho mối quan hệ song phương này trong kỷ nguyên phát triển thịnh vượng mới của Việt Nam. Để nắm bắt và khai thác tối đa vận hội mới ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng định hướng cho phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc khi đưa mối quan hệ này đi vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng mới của Việt Nam.

Chính danh của khuôn khổ quan hệ hợp tác đặc biệt này là Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thời đại mới. Nó nổi bật đặc biệt về hình thức và ở cấp độ, về chất lượng và ở tiềm năng phát triển trong tương lai. Trong bản Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc "tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược mới ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới" được Việt Nam và Trung Quốc đưa ra nhân chuyến thăm Trung Quốc này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện rất rõ 4 ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện đối ngoại này.

Thứ nhất, lãnh đạo cao cấp nhất của hai nước đạt được sự đồng thuận quan điểm rất sâu rộng và mức độ tin cậy lẫn nhau rất cao trong tất cả các nội dung trên chương trình nghị sự của mối quan hệ song phương. Đồng thuận quan điểm và tin cậy lẫn nhau để từ đó phối hợp hành động và thúc đẩy hợp tác, cùng nhau xử lý mọi vấn đề và kiến tạo tương lai là sự bảo đảm chắc chắn nhất cho mối quan hệ song phương luôn được ổn định bền vững và liên tục phát triển thành công bất kể thế giới bên ngoài biến động và thời cuộc xoay vần như thế nào.

Thứ hai, hai bên đã cụ thể hóa nội hàm và thể chế hóa cách thức hiện thực hóa mối Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thời đại mới. Đối với Việt Nam và Trung Quốc, vấn đề đặt ra cần phải giải quyết hiện tại và trong tương lai không chỉ là cùng ứng phó những biến động sâu sắc và thay đổi nhanh chóng ở thế giới bên ngoài mà còn phải cùng nhau đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn và thiết thực hơn đặt ra cho mối quan hệ hợp tác song phương trong bối cảnh tình hình thế giới biến động và thay đổi như thế. Cho nên phải đưa được các tuyên bố và cam kết chính trị vào cuộc sống và biến chúng thành hiện thực.

Thứ ba, điểm mới nổi bật khác trước là thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác mới ấy sao cho đồng thời kết hợp đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu với mở rộng phạm vi và lĩnh vực hợp tác; nâng cao tính thiết thực của kết quả hợp tác, vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại vừa hướng tới mở ra tiềm năng phát triển mới.

Thứ tư, tăng cường thể chế hóa gặp gỡ, tham vấn cấp cao, từ giữa lãnh đạo cao cấp nhất của hai nước tới cấp cao nhất ở các ngành và lĩnh vực hợp tác để định hướng phát triển quan hệ hợp tác song phương. Sự thể chế hóa này là biểu hiện rõ nét nhất cho mức độ tin cậy lẫn nhau. Nó giúp cho những khúc mắc còn tồn tại và rồi có thể nảy sinh không cản trở nhịp độ phát triển của toàn bộ mối quan hệ song phương. 

QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC: Phối hợp chiến lược ở tầm cao mới

Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thống nhất tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, mở rộng liên kết kinh tế

Việt Nam - Trung Quốc ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(NLĐO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17-4-2026, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác đường sắt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia

Trung Quốc Việt Nam - Trung Quốc hợp tác Tổng Bí thư
