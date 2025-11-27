Người phụ nữ gây bất an cho hàng loạt người dân tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ngày 27-11, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa làm rõ và bắt giữ một đối tượng giả làm người chăm bệnh để trộm cắp tài sản ngay trong khu điều trị của Bệnh viện Đà Nẵng.

Đối tượng đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ, gây tâm lý bất an cho bệnh nhân và thân nhân trong thời gian qua.

Dương Thị Bông thừa nhận gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian vừa qua

Đối tượng tên Dương Thị Bông (41 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Sau thời gian theo dõi và xác lập án đấu tranh, Công an phường Hải Châu nhanh chóng bắt giữ Bông và mời về cơ quan làm việc. Ban đầu, Bông quanh co chối tội nhằm tìm mọi cách để che đậy hành vi của mình.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận từ ngày 26-9 đến 23-11 đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo cơ quan công an, Bông là người có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Thủ đoạn của đối tượng Bông là giả làm người thân hoặc người chăm bệnh để trà trộn vào khu điều trị. Lợi dụng thời điểm bệnh nhân và người nhà nghỉ ngơi, mất cảnh giác để thực hiện hành vi chiếm đoạt điện thoại, ví tiền và nhiều tài sản giá trị khác.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Hải Châu tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc lần này, lực lượng Công an khuyến cáo người dân khi vào bệnh viện cần nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, đặc biệt trong thời điểm nghỉ ngơi, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở khám chữa bệnh.