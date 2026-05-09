HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người phụ nữ gom nước dừa thừa gây hiểu lầm ở khu du lịch

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi có thông tin người phụ nữ gom nước dừa thừa ở khu du lịch biển tại Ninh Bình nghi bán lại cho khách, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình ngày 8-5 có thông tin về việc nhận được báo cáo của UBND xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình kết quả xác minh và xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh du lịch tại khu du lịch liên quan tới 1 người phụ nữ gom nước dừa thừa lan truyền trên mạng xã hội.

Người phụ nữ gom nước dừa thừa gây hiểu lầm ở khu du lịch - Ảnh 1.

Hình ảnh người phụ nữ gom nước dừa thừa sử dụng cá nhân gây hiểu lầm ở khu du lịch Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình). Ảnh cắt từ clip

Theo UBND xã Hải Thịnh, qua xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội, cá nhân vi phạm là bà Lê Thị X. (SN 1968; ngụ xã Hải Thịnh). Bà X. đã thừa nhận hành vi bán hàng giải khát với giá cao không đúng quy định, gom nước dừa thừa về sử dụng cá nhân gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh khu du lịch.

Thời điểm xảy ra sự việc khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6-5, bà X. xin lỗi chính quyền, xin lỗi du khách và cộng đồng mạng về những hành vi chưa đúng của bản thân và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trước sự việc này, UBND xã đình chỉ ngay lập tức và không cho phép bà Lê Thị X. tiếp tục hoạt động kinh doanh tại khu du lịch Thịnh Long. Đồng thời, chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch tổ chức họp toàn bộ các hộ kinh doanh, nhà hàng, cơ sở lưu trú để quán triệt nội quy, quy định của địa phương trong hoạt động kinh doanh du lịch; yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm quy định và tổ chức đăng ký, đánh số thứ tự cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, xe điện để dễ dàng giám sát.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh phải niêm yết giá cố định và giá thực đơn theo ngày, đảm bảo thu đúng giá niêm yết và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trước sự việc trên, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND xã Hải Thịnh, chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch giám sát chặt chẽ việc thực hiện lệnh đình chỉ kinh doanh đối với cá nhân vi phạm, không để tình trạng tái phạm xảy ra dưới mọi hình thức.

Người phụ nữ gom nước dừa thừa gây hiểu lầm ở khu du lịch - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng xã Hải Thịnh làm việc với người bán nước giải khát có hành vi gây phản cảm

Đẩy mạnh công tác kiểm tra đột xuất tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là vào các mùa cao điểm du lịch, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng "chặt chém" hoặc mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho người dân và các chủ hộ kinh doanh về thái độ phục vụ và đạo đức kinh doanh. Mục tiêu là xây dựng hình ảnh du lịch Hải Thịnh không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn đẹp về lòng mến khách.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền video ghi lại hình ảnh một phụ nữ bán nước giải khát trên bãi biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) có hành động phản cảm, mất vệ sinh khi bán nước phục vụ du khách.

Qua hình ảnh từ video, người phụ nữ bán hàng đã gom những quả dừa khách sử dụng còn sót lại, sau đó đổ dồn vào một chiếc cốc màu trắng. Người đăng video cho rằng người phụ nữ dùng nước thừa này tiếp tục bán cho khách.

Sự việc đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, gây mất vệ sinh và làm xấu đi hình ảnh du lịch Ninh Bình.

Tin liên quan

Sai sót từ ngữ gây hiểu lầm (?)

Sai sót từ ngữ gây hiểu lầm (?)

Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết công văn gửi Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có những sai sót về nội dung và từ ngữ gây nên những cách hiểu khác nhau khiến dư luận bức xúc

Cấm quảng cáo gây hiểu lầm về tính năng, chất lượng, công dụng của sản phẩm

(NLĐO) - Nội dung quảng cáo phải trung thực, chính xác, rõ ràng; không gây hiểu lầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm

Nghịch lý tại Khu du lịch Hava: Toà đã tuyên nhưng vẫn... không yên!

(NLĐO) - Hồ sơ pháp lý và tòa án xác định Công ty Phù Sa Đỏ là chủ sở hữu Khu du lịch Hava, song khu du lịch này vẫn nhiều ngày bị nhóm người kéo đến gây rối.

du lịch biển khu du lịch Ninh Bình gom nước dừa thừa người phụ nữ bán hàng gây bất bình dư luận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo