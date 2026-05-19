HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người phụ nữ hành hung hàng xóm sát vách chung cư lĩnh án

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hành hung hàng xóm ngay trước cửa căn hộ chung cư gây xôn xao dư luận, Nguyễn Thị Vân Anh bị tuyên án 4 tháng 10 ngày tù.

Ngày 19-5, TAND khu vực 4 - Hà Nội đã tuyên phạt 4 tháng 10 ngày tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại tòa nhà CT5- ĐN2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo được trả tự do tại tòa, vì đã chấp hành xong thời hạn tù nêu trên.

Nguyễn Thị Vân Anh bị xử phạt 4 tháng tù vì hành hung hàng xóm tại chung cư - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh

Theo cáo buộc, sự việc nảy sinh từ việc chị N.T.H., hàng xóm sát vách tại chung cư, đăng tải lên hội nhóm của cư dân với nội dung con trai bị cáo Vân Anh có biểu hiện sàm sỡ người khác, đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác. Bị cáo Vân Anh bức xúc nên đã kể chuyện này cho em họ nghe. Khoảng 20 giờ ngày 9-1, chị H. đi làm về đến trước cửa thì bị người em họ của bị cáo hỏi tại sao đăng thông tin. Ngay sau đó, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh từ trong nhà đi ra, mắng chửi chị H., tay trái túm tóc, tay phải đánh nhiều cái vào phía vùng đầu.

Lúc này, em họ đến can ngăn, đẩy Vân Anh ra, giữ tay bị cáo đang túm tóc của chị H.. Cùng lúc, con của Vân Anh là L. (21 tuổi) cũng từ trong nhà chạy ra để can ngăn mẹ nhưng không được.

Phải đến khi phó ban quản trị tòa nhà và tổ trưởng tổ quản lý vận hành tòa nhà đi lên, bị cáo Vân Anh mới dừng lại không đánh chị H., nhưng hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Vợ chồng Vân Anh tiếp tục chửi hàng xóm.

Nạn nhân sau đó có đơn trình báo cơ quan công an kèm video từ camera an ninh. Chị H. cũng đăng trên lên các trang mạng xã hội.

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh cho biết con trai 13 tuổi của mình chậm phát triển, điều trị tại trung tâm can thiệp đặc biệt. Vì thế, thi thoảng cháu có nghịch ngợm, bấm chuông hoặc nghịch cửa hàng xóm trong chung cư.

Ngày 9-1, chồng bị cáo được ban quản trị tòa nhà chuyển tiếp tin nhắn của chị H. trong nhóm Zalo. Đọc xong, bị cáo rất buồn và bức xúc, khẳng định con trai chỉ nghịch ngợm chứ không có chuyện sàm sỡ, thông tin chị H. đưa ra là sai sự thật.

Tối cùng ngày, khi thấy chị H. đi làm về, bị cáo kêu em chồng ra gặp, mục đích là để nói chuyện. Cùng lúc, bị cáo lao ra tấn công, chửi mắng nạn nhân.

Nói về nguyên nhân hành hung chị H., bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh phân bua do quá bức xúc, hành vi bộc phát chứ không bàn bạc từ trước.

Theo lời khai của bị cáo Vân Anh, ngoài lần xảy ra vụ xô xát, hai bên gia đình từng có hiềm khích xung quanh chuyện con trai bị cáo nhiều lần làm phiền gia đình chị H., rồi chuyện để kệ dép bên ngoài hành lang chung cư… Dù ở sát vách nhưng gia đình bị cáo chưa bao giờ sang nhà chị H. để nói chuyện về tình trạng của con trai, nghĩ là hàng xóm biết và sẽ thông cảm.

Sau thời gian tạm giam, đến nay bị cáo rất hối hận, muốn gửi lời xin lỗi tới chị H., mong chị thông cảm về hoàn cảnh gia đình, bỏ qua sai lầm của mình; đồng thời mong tòa "giơ cao đánh khẽ".

Phân tích về sai phạm của bị cáo, hội đồng xét xử cũng cho rằng khi nhận được lời góp ý từ người khác về con trai mình, bị cáo có nhiều giải pháp như trao đổi với chị H. để thông cảm, nhưng bị cáo đã không làm. Hoặc bị cáo cũng có thể phối hợp với ban quản lý tòa nhà để hỗ trợ theo dõi, quản lý con tốt hơn. Do vậy, cách hành xử là rất quan trọng, làm sao để hài hòa giữa các bên.

Tin liên quan

Cô gái trẻ thuật lại thời điểm bị nhóm nam nữ đi xe sang Lexus hành hung

Cô gái trẻ thuật lại thời điểm bị nhóm nam nữ đi xe sang Lexus hành hung

(NLĐO)- Theo lời kể của cô gái, sự việc cô và bạn cô bị nhóm người trên xe sang Lexus hành hung bắt nguồn từ câu hỏi của người đàn ông trong thang máy.

Khởi tố vụ nhóm người đi xe sang Lexus hành hung 2 cô gái trẻ

(NLĐO)- Sau 2 ngày xảy ra vụ 2 cô gái trẻ bị hành hung tại phố Hoàng Cầu, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng".

Công an làm việc với người bị tố quấy rối, hành hung 2 cô gái trẻ

(NLĐO)- Sau khi hành hung 2 cô gái trẻ ở Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội, nhóm người đã bị mời đến trụ sở công an để làm việc.

gây rối trật tự công cộng đánh người đánh hàng xóm hành hung hàng xóm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo