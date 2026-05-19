Người phụ nữ hành hung hàng xóm sát vách chung cư lĩnh án

Ngày 19-5, TAND khu vực 4 - Hà Nội đã tuyên phạt 4 tháng 10 ngày tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại tòa nhà CT5- ĐN2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo được trả tự do tại tòa, vì đã chấp hành xong thời hạn tù nêu trên.



Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh

Theo cáo buộc, sự việc nảy sinh từ việc chị N.T.H., hàng xóm sát vách tại chung cư, đăng tải lên hội nhóm của cư dân với nội dung con trai bị cáo Vân Anh có biểu hiện sàm sỡ người khác, đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác. Bị cáo Vân Anh bức xúc nên đã kể chuyện này cho em họ nghe. Khoảng 20 giờ ngày 9-1, chị H. đi làm về đến trước cửa thì bị người em họ của bị cáo hỏi tại sao đăng thông tin. Ngay sau đó, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh từ trong nhà đi ra, mắng chửi chị H., tay trái túm tóc, tay phải đánh nhiều cái vào phía vùng đầu.

Lúc này, em họ đến can ngăn, đẩy Vân Anh ra, giữ tay bị cáo đang túm tóc của chị H.. Cùng lúc, con của Vân Anh là L. (21 tuổi) cũng từ trong nhà chạy ra để can ngăn mẹ nhưng không được.

Phải đến khi phó ban quản trị tòa nhà và tổ trưởng tổ quản lý vận hành tòa nhà đi lên, bị cáo Vân Anh mới dừng lại không đánh chị H., nhưng hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Vợ chồng Vân Anh tiếp tục chửi hàng xóm.

Nạn nhân sau đó có đơn trình báo cơ quan công an kèm video từ camera an ninh. Chị H. cũng đăng trên lên các trang mạng xã hội.

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh cho biết con trai 13 tuổi của mình chậm phát triển, điều trị tại trung tâm can thiệp đặc biệt. Vì thế, thi thoảng cháu có nghịch ngợm, bấm chuông hoặc nghịch cửa hàng xóm trong chung cư.

Ngày 9-1, chồng bị cáo được ban quản trị tòa nhà chuyển tiếp tin nhắn của chị H. trong nhóm Zalo. Đọc xong, bị cáo rất buồn và bức xúc, khẳng định con trai chỉ nghịch ngợm chứ không có chuyện sàm sỡ, thông tin chị H. đưa ra là sai sự thật.

Tối cùng ngày, khi thấy chị H. đi làm về, bị cáo kêu em chồng ra gặp, mục đích là để nói chuyện. Cùng lúc, bị cáo lao ra tấn công, chửi mắng nạn nhân.

Nói về nguyên nhân hành hung chị H., bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh phân bua do quá bức xúc, hành vi bộc phát chứ không bàn bạc từ trước.

Theo lời khai của bị cáo Vân Anh, ngoài lần xảy ra vụ xô xát, hai bên gia đình từng có hiềm khích xung quanh chuyện con trai bị cáo nhiều lần làm phiền gia đình chị H., rồi chuyện để kệ dép bên ngoài hành lang chung cư… Dù ở sát vách nhưng gia đình bị cáo chưa bao giờ sang nhà chị H. để nói chuyện về tình trạng của con trai, nghĩ là hàng xóm biết và sẽ thông cảm.

Sau thời gian tạm giam, đến nay bị cáo rất hối hận, muốn gửi lời xin lỗi tới chị H., mong chị thông cảm về hoàn cảnh gia đình, bỏ qua sai lầm của mình; đồng thời mong tòa "giơ cao đánh khẽ".

Phân tích về sai phạm của bị cáo, hội đồng xét xử cũng cho rằng khi nhận được lời góp ý từ người khác về con trai mình, bị cáo có nhiều giải pháp như trao đổi với chị H. để thông cảm, nhưng bị cáo đã không làm. Hoặc bị cáo cũng có thể phối hợp với ban quản lý tòa nhà để hỗ trợ theo dõi, quản lý con tốt hơn. Do vậy, cách hành xử là rất quan trọng, làm sao để hài hòa giữa các bên.